Biber, soğan, sarımsak ve maydanoz
Bu karışımı ilaç niyetine tüketebilirsiniz.
- kişilik
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Kırmızı ve yeşil biberler bir portakaldaki C vitamini miktarının
4 katını içerir. Soğan ise kanamayı durdurmaya yarayan kuarsetini
yüksek miktarlarda içerir. Aynı zamanda virüslere, bakterilere
ve enfeksiyonlara karşı etkilidir. Maydanoz ise C vitamini bakımından
hayli zengindir.
Tarifi
Bir avuç taze maydanoz,
2 biber, çekirdekleri alınmış
2 soğan, soyulmuş ve
doğranmış,
2 diş sarımsak, soyulmuş.
Maydanoz, biber ve soğanı bir
araya getirin. Blendırda suyunu
çıkarın, karıştırın ve hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B6, C, D, E,
beta-karoten, folik asit, kalsiyum,
krom, bakır, demir, magnezyum,
manganez, fosfor, potasyum,
selenyum, sülfür, çinko, allicin,
bioflavonoids ve tryptophan.