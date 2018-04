Biber, soğan, sarımsak ve maydanoz

Bu karışımı ilaç niyetine tüketebilirsiniz.

Kırmızı ve yeşil biberler bir portakaldaki C vitamini miktarının 4 katını içerir. Soğan ise kanamayı durdurmaya yarayan kuarsetini yüksek miktarlarda içerir. Aynı zamanda virüslere, bakterilere ve enfeksiyonlara karşı etkilidir. Maydanoz ise C vitamini bakımından hayli zengindir.



Tarifi

Bir avuç taze maydanoz, 2 biber, çekirdekleri alınmış 2 soğan, soyulmuş ve doğranmış, 2 diş sarımsak, soyulmuş.



Maydanoz, biber ve soğanı bir araya getirin. Blendırda suyunu çıkarın, karıştırın ve hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B6, C, D, E, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, krom, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, selenyum, sülfür, çinko, allicin, bioflavonoids ve tryptophan.