İyileşme döneminde ya da katı yiyecek tüketemediğiniz her zaman en mükemmel kahvaltınız.

Mükemmel bir besin olan C vitaminine vücudumuzda gerçekleşen 300’den fazla işlemde gereksinim duyulur. Fakat sigara kullanımı, çevre kirliliği ve stres nedeniyle kolaylıkla yok olabilir. Çilekte bol miktarda bulunan C vitamini ve diğer antioksidanlar birçok hastalıkla ilişkisi bilinen serbest kök atomlarının bastırılmasında etkili olur.



Çilek; ortalama bir porsiyonu yetişkinler için günlük C vitamini ihtiyacının iki katını karşılar. Aynı zamanda çilek, kirli havadaki ve sigara dumanındaki bazı toksinlerin yok edilmesinde ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan bir phytochemical olan ellagik içerir.

Ahududu; bu yumuşak meyve, anti-kanserojen etkileri bilinen bir grup anti-oksidan bileşik olan ellagitannins bakımından zengindir. Vücut dokularını oksijen bazlı zararlardan koruyan iki antioksidan manganez ve C vitamini ahududa bol miktarda bulunur.

Yaban mersini; antioksidan listesinin en başında bulunur. Yaban mersini, müthiş bir meyve olmasını, kuvvetli pythonutrients, anthocyanin ve ellagik asite borçludur. Bunlar aynı zamanda kanseri belirli aşamalarda durdurmalarıyla bilinirler. Ayrıca yüksek miktarlarda bağışıklık güçlendirici C vitaminine sahiptirler.

Yogurt; milyonlarca canlı ve faydalı bakteri içerir. Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde önemli rol oynayan lactobacillus gibi.



Hazırlama ipuçları

• Çileklerin saplarını sıkmaya başlamadan hemen önce çıkarın. Bu içerisindeki besinleri kaybetmemesini sağlar.

• Ahududular çok narindir ve ezilmeye karşı iyi korunması gerekir. İçeriğini kaybetmemesi için dikkatli olmak gerekir.

• Yaban mersini alırken gümüş renginde çiçekleri olmasına dikkat edin. Ayrıca buruşmamış ve aynı ebatlarda olmaları da taze olduklarını gösterir.

• Yoğurdu son kullanma zamanına bakarak satın alın. İçerisindeki yararlı bakteriler gün geçtikçe bozulur. Buzdolabının içerisinde saklayın. Kapağında saklarsanız ısı transferi nedeniyle bakteriler yok olur.



Tarifi

10 adet çilek, 25 adet ahududu, 25 adet yaban mersini, 400 ml. yoğurt.



Meyveler ve yoğurt yumuşayıncaya kadar blendırda karıştırın ve bekletmeden tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler A, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E ve K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, çinko, athocyanins, bioflavonoids, ellagic asit, ellagitannis.