Çilek ve yoğurtlu ferahlatıcı
İyileşme döneminde ya da katı yiyecek tüketemediğiniz her zaman en mükemmel kahvaltınız.
- kişilik
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Mükemmel bir besin olan C vitaminine vücudumuzda gerçekleşen
300’den fazla işlemde gereksinim duyulur. Fakat sigara kullanımı,
çevre kirliliği ve stres nedeniyle kolaylıkla yok olabilir.
Çilekte bol miktarda bulunan C vitamini ve diğer antioksidanlar
birçok hastalıkla ilişkisi bilinen serbest kök atomlarının bastırılmasında
etkili olur.
Çilek; ortalama bir porsiyonu yetişkinler için günlük C vitamini
ihtiyacının iki katını karşılar. Aynı zamanda çilek, kirli havadaki
ve sigara dumanındaki bazı toksinlerin yok edilmesinde ve
bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan bir phytochemical olan
ellagik içerir.
Ahududu; bu yumuşak meyve, anti-kanserojen etkileri bilinen
bir grup anti-oksidan bileşik olan ellagitannins bakımından zengindir.
Vücut dokularını oksijen bazlı zararlardan koruyan iki antioksidan
manganez ve C vitamini ahududa bol miktarda bulunur.
Yaban mersini; antioksidan listesinin en başında bulunur. Yaban
mersini, müthiş bir meyve olmasını, kuvvetli pythonutrients,
anthocyanin ve ellagik asite borçludur. Bunlar aynı zamanda
kanseri belirli aşamalarda durdurmalarıyla bilinirler. Ayrıca
yüksek miktarlarda bağışıklık güçlendirici C vitaminine sahiptirler.
Yogurt; milyonlarca canlı ve faydalı bakteri içerir. Bağışıklık
sisteminin desteklenmesinde önemli rol oynayan lactobacillus
gibi.
Hazırlama ipuçları
• Çileklerin saplarını sıkmaya
başlamadan hemen önce çıkarın. Bu
içerisindeki besinleri kaybetmemesini
sağlar.
• Ahududular çok narindir ve ezilmeye
karşı iyi korunması gerekir. İçeriğini
kaybetmemesi için dikkatli olmak
gerekir.
• Yaban mersini alırken gümüş
renginde çiçekleri olmasına dikkat
edin. Ayrıca buruşmamış ve aynı
ebatlarda olmaları da taze olduklarını
gösterir.
• Yoğurdu son kullanma zamanına
bakarak satın alın. İçerisindeki yararlı
bakteriler gün geçtikçe bozulur.
Buzdolabının içerisinde saklayın.
Kapağında saklarsanız ısı transferi
nedeniyle bakteriler yok olur.
Tarifi
10 adet çilek,
25 adet ahududu,
25 adet yaban mersini,
400 ml. yoğurt.
Meyveler ve yoğurt
yumuşayıncaya kadar blendırda
karıştırın ve bekletmeden
tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler A, B2, B3, B5, B6, B12,
C, D, E ve K, beta-karoten, folik
asit, kalsiyum, magnezyum,
manganez, fosfor, potasyum,
çinko, athocyanins, bioflavonoids,
ellagic asit, ellagitannis.