Elma, kızılcık ve erik

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Bu lezzetli içecekteki üç meyvenin hepsi, hücre koruyucu etkiye sahiptir.

- kişilik -

Elma, mükemmel bir kuersetin kaynağıdır. Bu flavonoid, serbest radikallerin yarattığı etkilere karşı savaşan bir antioksidandır. Kızılcık, aynı zamanda, bir antioksidan enzim olan süperoksit dismütazın aktif hale gelmesini sağlayan manganez gibi minerallerle yüklüdür. Erikler ise virüslere ve bakterilere karşı savaşan ve çok önemli bir bağışıklık dengeleyici olan C vitamini ihtiva eder.



Tarifi

4 elma, dilimlenmiş,

4 adet erik, çekirdekleri

çıkarılmış ve ikiye

bölünmüş,

40 adet kızılcık, çekirdekleri çıkarılmış.



Tüm meyveleri meyve

sıkacağında sıkın. Karıştırın ve

bekletmeden tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitamin B2, C ve K vitaminleri, beta-karoten, kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, bioflavonoidler, malik asit ve pektin.