Elma, kızılcık ve erik
Bu lezzetli içecekteki üç meyvenin hepsi, hücre koruyucu etkiye sahiptir.
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Elma, mükemmel bir kuersetin kaynağıdır. Bu flavonoid, serbest
radikallerin yarattığı etkilere karşı savaşan bir antioksidandır.
Kızılcık, aynı zamanda, bir antioksidan enzim
olan süperoksit dismütazın aktif hale gelmesini
sağlayan manganez gibi minerallerle yüklüdür.
Erikler ise virüslere ve bakterilere karşı savaşan
ve çok önemli bir bağışıklık dengeleyici
olan C vitamini ihtiva eder.
Tarifi
4 elma, dilimlenmiş,
4 adet erik, çekirdekleri
çıkarılmış ve ikiye
bölünmüş,
40 adet kızılcık, çekirdekleri çıkarılmış.
Tüm meyveleri meyve
sıkacağında sıkın. Karıştırın ve
bekletmeden tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitamin B2, C ve K vitaminleri,
beta-karoten, kalsiyum, demir,
magnezyum, manganez, fosfor,
potasyum, bioflavonoidler,
malik asit ve pektin.