Elma kompostosu

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Elme kompostosu tarifi...

8 kişilik -

Malzemeler

6-7 orta boy kırmızı elma

2 çubuk tarçın

1.5 su bardağı toz şeker

1 limon

1 tatlı kaşığı yıldız anason

Yarım çay bardağı kuru üzüm

Su



Hazırlanışı:

Elmaların kabuğunu soyup çekirdeklerini çıkarın. Küp şeklinde doğrayıp tencereye alın. üzerine elmaları iki parmak geçecek kadar soğuk su ilave edin. Yıldız anason, çubuk tarçın ve üzümü de ekleyerek elmalar yumuşayana kadar pişirin. Elmalar piştikten sonra şekeri ve limon suyunu ekleyin. 5-10 dakika daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Soğutup servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.