Elmalı karşılama

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Ferahlatıcı içecek tarifimizi mutlaka deneyin!

4 kişilik 15 dakika

Malzemeler:

• 1 yeşil elma

• 1 yemek kaşığı limon suyu

• 12 adet buz küpü

• 80 ml cin

• 8 ml elma suyu

• 8 ml limon suyu

• 1 limon

• Süslemek için; limon ve elma dilimleri

Hazırlanışı:

Elmayı zar gibi ince dilimleyin ve üzerlerine vakit kaybetmeden limon suyu serpin. Daha sonra limon suyunu, elma suyunu, cini ve buz küplerini shaker’a koyun. İyice çalkalayın. Süzgeçten geçirerek bardaklara boşaltın. Elma dilimleri ve limon dilimi ile süsleyerek servis edin.