Elmalı sangria
Şarap bambaşka bir lezzete bürünecek...
- kişilik
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Malzemeler:
İnce dilimlenmiş 2 kırmızı elma
İnce dilimlenmiş 1 yeşil elma
İnce dilimlenmiş 1 büyük portakal
İnce dilimlenmiş 1 limon
3 kaşık bal
4 karanfil tanesi
2 adet tarçın çubuğu
1 şişe meyvemsi kırmızı şarap
1 şişe soğuk maden suyu
Hazırlanışı:
Geniş bir kapta maden suyu hariç tüm malzemeyi karıştırın, 4 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın. Bardaklara paylaştırıp üzerine 1-2 kaşık soğuk maden suyu ekleyerek meyveleriyle birlikte servis edin.