Elmalı soğuk çay
Sağlıklı bu içecek diyet yapanlar tarafından da rahatlıkla içilebilir.
- kişilik
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Malzemeler
2 yeşil elmanın kabuğu
1 yeşil elma
1-2 tane karanfil
1 limonun suyu
1 çubuk tarçın
1 küçük parça zencefil (taze veya kuru olabilir)
Nane yaprakları
2 yemek kaşığı bal
5 su bardağı su
Hazırlanışı:
Bir elmanın kabuğunu soyun. Rendeleyip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yayın. Üzerine 1-2 damla limon suyu gezdirdikten sonra renkleri değişene kadar fırında pişirin. Rendelenmiş elma fırında kızarırken 2 yeşil elmanın kabuklarını bir tencereye alın. Üzerine 5 bardak su ekleyip 2-3 dakika kadar kaynatın. Ocaktan almadan önce içine tarçın, zencefil ve karanfil ekleyin. Fırında kızaran elma püresini ilave edip karıştırın. 5 dakika bekletip demleyin. Karışımı süzgeçten geçirip buz parçaları ve nane yapraklarını ekleyin. Bekletmeden servis yapın.
Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.