Elmalı soğuk çay

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Sağlıklı bu içecek diyet yapanlar tarafından da rahatlıkla içilebilir.

- kişilik -

Malzemeler

2 yeşil elmanın kabuğu

1 yeşil elma

1-2 tane karanfil

1 limonun suyu

1 çubuk tarçın

1 küçük parça zencefil (taze veya kuru olabilir)

Nane yaprakları

2 yemek kaşığı bal

5 su bardağı su



Hazırlanışı:

Bir elmanın kabuğunu soyun. Rendeleyip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yayın. Üzerine 1-2 damla limon suyu gezdirdikten sonra renkleri değişene kadar fırında pişirin. Rendelenmiş elma fırında kızarırken 2 yeşil elmanın kabuklarını bir tencereye alın. Üzerine 5 bardak su ekleyip 2-3 dakika kadar kaynatın. Ocaktan almadan önce içine tarçın, zencefil ve karanfil ekleyin. Fırında kızaran elma püresini ilave edip karıştırın. 5 dakika bekletip demleyin. Karışımı süzgeçten geçirip buz parçaları ve nane yapraklarını ekleyin. Bekletmeden servis yapın.



Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.