menu

close

menu

close

menu

close

Espuar

 - kişilik   -
Malzemeler
2 cl vanilyalı votka
2 cl votka
3 cl elma suyu, 3 cl passion fruit

Hazırlanışı
Taze elma suyu ve passion fruit özü shaker yöntemiyle karıştırılıp tarçın ve passion aromalı buz dolu bardakta servis edilir.

En çok okunanlar

Son Eklenenler