Fındıklı sıcak çikolata

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Fındıklı sıcak çikolata tarifi

2 kişilik -

Malzemeler

3 su bardağı süt

110 g çikolata

2 yemek kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı fındık kırığı

Çikolata sos (benmari usulü)

2 yemek kaşığı bal (bardağın kenar ıslaklığı için)



Hazırlanışı

Yaklaşık 5 dakika orta ateşte bir tencerede sütü ısıtın. Aşırı ısınmamasına dikkat edin. İçine çikolatayı katıp iyice karıştırın. Fincanlarınızı ters çevirerek ağız kısımlarını, önce, bir tabağa koyduğunuz balla, sonra, başka bir tabaktaki fındık kırıklarına bulayın. Sıcak çikolatayı fincanlara paylaştırın. Bol fındık kırığıyla süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.