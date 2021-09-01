Frappé Nedir? Nasıl Yapılır? İşte Frappé Çeşitleri ve 6 Tarif

Türkiye'de kahve denildiğinde akla gelen ilk kahve genelde Türk kahvesi veya filtre kahvedir. Aslında binlerce çeşit kahve mevcut. Bunlardan biri de Frappé. Frappé, soğuk tüketilen ferahlatıcı ve köpüklü bir kahve çeşidi. Gelin hep birlikte Frappé'yi detaylıca inceleyelim. Frappé nedir, Frappe tarifi nasıl yapılır diyorsanız makalemizi okumaya devam edin. İşte karşınızda Frappe'ye dair merak edilenler ve 6 farklı çeşit Frappé tarifi:

Frappé nedir?

Frappé, lezzetli, köpüklü ve ferahlatıcı bir içecek elde etmek için çalkalanmış, harmanlanmış buzlu bir içecektir. Genellikle çırpılmış krema ve soslarla soğuk servis edilir. Kahveyi çırpmadan önce veya sonradan buz ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda şeker, süt, vanilya ve tatlı soslar gibi özel katkı maddeleri de ekleyebilirsiniz.

Frappé kahve mi?

Frappé geleneksel olarak kahve ile yapılmış olsa da, meyve suları veya sıcak çikolata ile frappé içecekleri hazırlayabilirsiniz. Seneler önce Avrupa'da ilk kez ilham alan bu popüler karışımlı buzlu içeceğin birçok farklı varyasyonu mevcut.

Smoothie ve Kahveli İçecekler

Frappé'nin smoothie, buzlu kahve veya buzlu kapuçinodan farkı nedir? diye düşünüyorsanız; Frappé, önemli bir köpük oluşana ve buz iyi karışana kadar daha uzun süre karıştırılır. Bir frappé bir kokteyl çalkalayıcıda çalkalanırsa, çalkalandıktan sonra kahve veya kırılmış buz eklenebilir. Smoothie'ler veya buzlu kapuçinolar, köpükten bağımsız olarak tercih edilen buz kıvamında karıştırılır. Buzlu kahve genellikle karıştırılmaz. Karıştırma işlemi buzlu kapuçino veya frappé kapuçino için benzer olduğundan, farkı görmek veya bilmek genellikle zordur.

Frappe Nasıl Ortaya çıktı? Tarihçesi

Café frappé'nin Yunan versiyonu 1957'de Selanik'teki Uluslararası Ticaret Fuarı'nda icat edildi. Nestlé şirketinde çalışan bir işçi, çocuklar için yeni bir ürün sergiliyordu. Başka bir işçi, molada her zamanki hazır kahvesini içmenin bir yolunu arıyordu, ancak sıcak su bulamayınca kahveyi soğuk su ve buz küpleri ile bir shaker'da karıştırdı. Sonuç olarak ortaya frappe çıktı. Frappé, esas olarak Nestlé tarafından pazarlanmıştır ve Yunanistan'daki en popüler içecekler arasındadır ve hemen hemen tüm Yunan kafelerinde bulunur. Yunanistan'daki turistler, frappe'yi kendi ülkelerine uyarlayıp farklı tariflerle kullandılar. Bulgaristan'da bazen su yerine asitli içecek, Danimarka'da ise musluk suyu yerine soğuk süt kullanılıyor. Sırbistan'da frappé genellikle süt veya dondurma ile yapılır.

FRAPPE ÇEŞİTLERİ NELER?

Frappe'nin farklı çeşitlerini denemek mümkün. Bazı Frappe çeşitlerini ve tariflerini aşağıda paylaşıyoruz.

Sade Frappe Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

Malzemeler

160 ml soğuk su

20 gr sıcak su

2 çay kaşığı instant kahve

2 çay kaşığı şeker

3 yemek kaşığı süt

2 bardak buz küpleri



SADE FRAPPE TARİFİ YAPILIŞI

20 gr sıcak suda instant kahve eritilir.

Su, şeker, süt ve çözdürülmüş kahve blendera alınır, karıştırılır.

Buz küpleri eklenerek küçük parçalara ayrılana dek karıştırılmaya devam edilir.

Uzun bir bardağa servis edilir, isteğe bağlı olarak üzerine çırpılmış krema eklenebilir.





Karameli Frappe Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

Malzemeler

100 ml su

2 tatlı kaşığı instant kahve

100 ml süt

2 damla karamel esansı

1 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı karamel sos

1/2 su bardağı buz küpleri



KARAMELLİ FRAPPE TARİFİ VE YAPILIŞI

Su, süt, kahve, karamel esansı ve şeker blender'a alınır, karıştırılır.

Buz küpleri eklenerek buz küpleri küçülene kadar karıştırılmaya devam edilir.

Frappe içilecek bardağın içine karamel sos gezdirilir.

Frappe bardağa alınarak servis edilir. Afiyet olsun.

Çikolatalı Frappe Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

Malzemeler

100 ml su

2 tatlı kaşığı instant kahve

100 ml süt

1 yemek kaşığı şeker

4 parça çikolata

2 yemek kaşığı çikolata sos

1/2 su bardağı buz küpleri



ÇİKOLATALI FRAPPE TARİFİ VE YAPILIŞI

Su, süt, instant kahve, şeker ve parça çikolata blender'a alınır ve karıştırılır.

Karışım homojen olduğunda buz küpleri eklenerek buz küçük parçalara bölünür.

Servis için kullanılacak bardağın içine çikolata sos gezdirilir.

Frappe bardağa alınarak servis edilir. Afiyet olsun.

Muzlu Frappe Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

Malzemeler

150 ml süt

50 ml su

2 tatlı kaşığı instant kahve

1 adet orta boy olgunlaşmış muz

1 tatlı kaşığı şeker

1 bardak buz küpleri



MUZLU FRAPPE TARİFİ VE YAPILIŞI

Süt, su, kahve, şeker ve muz blender'a alınır. Homojen bir kıvam alana dek karışım karıştırılır.

Buz küpleri eklenir ve karıştırılmaya devam edilir.

Uzun bir bardakta servis edilir. Afiyet olsun.

Dondurmalı Frappe Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

Malzemeler

100 ml su

2 tatlı kaşığı instant kahve

100 ml süt

2 top damla sakızlı dondurma

1/2 su bardağı buz küpleri



DONDURMALI FRAPPE TARİFİ VE YAPILIŞI

Su, kahve, dondurma ve süt blender'a alınır, homojen bir karışım olana kadar karıştırılır.

Buz küpleri eklenerek küçük parçalara ayrılana kadar karıştırılmaya devam edilir.

Dondurma türü ve şeker damak tadınıza göre değiştirilebilir. Afiyet olsun

Vanilyalı frappe Tarifi İçin Gerekli Malzemeler



Malzemeler

1 yemek kaşığı şeker

2 damla vanilya esansı

100 ml su

2 tatlı kaşığı granül kahve

100 ml süt

2 su bardağı buz küpleri



VANILYALI TARİFİ VE YAPILIŞI