Havuç, kabak ve kişniş otu
Bu sağlıklı içecek, güçlü bir bağışıklık destekleyicisidir.
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İki yüzden fazla araştırma beta-karotenin kanserlerin önlenmesinde
önemli bir rolünün olduğunu göstermiştir. Havucun, kansere
sebep olan serbest kök atomlarını nötralize eden bu antioksidanı
en fazla barındıran meyve olduğu da bilinmektedir. Havuç
suyu bununla birlikte bir başka antioksidan olan alfa-karoten de
barındırır. Kabak ise ekstra beta-karoten ve C vitamini katkısında
bulunur. Kişniş otu, bazı besin zehirlenmelerini önleyen antibiyotik
maddeleri barındırır. Bu nedenle geçmişten beri mide
ağrılarında kullanılmıştır.
Tarifi
Bir tutam taze kişniş otu
yaprağı,
4 adet iri havuç, uçları
kesilmiş ve doğranmış,
2 adet kabak, doğranmış.
Kabak ve havuç parçalarını
kişniş otu yapraklarıyla sarın.
Meyve sıkacağında ezin.
Karıştırın ve bekletmeden için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler C ve K, alfa-karoten,
beta-karoten, folik asit, kalsiyum,
krom, demir, magnezyum, fosfor,
potasyum ve sodyum.