Havuç, kabak ve kişniş otu

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Bu sağlıklı içecek, güçlü bir bağışıklık destekleyicisidir.

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İki yüzden fazla araştırma beta-karotenin kanserlerin önlenmesinde önemli bir rolünün olduğunu göstermiştir. Havucun, kansere sebep olan serbest kök atomlarını nötralize eden bu antioksidanı en fazla barındıran meyve olduğu da bilinmektedir. Havuç suyu bununla birlikte bir başka antioksidan olan alfa-karoten de barındırır. Kabak ise ekstra beta-karoten ve C vitamini katkısında bulunur. Kişniş otu, bazı besin zehirlenmelerini önleyen antibiyotik maddeleri barındırır. Bu nedenle geçmişten beri mide ağrılarında kullanılmıştır.



Tarifi

Bir tutam taze kişniş otu yaprağı, 4 adet iri havuç, uçları kesilmiş ve doğranmış, 2 adet kabak, doğranmış.



Kabak ve havuç parçalarını kişniş otu yapraklarıyla sarın. Meyve sıkacağında ezin. Karıştırın ve bekletmeden için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler C ve K, alfa-karoten, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, krom, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve sodyum.



