Havuç, karnabahar ve zerdeçal
Bu baharatlı içecek, çeşitli iyileştirici özelliklere sahiptir.
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Havuç, bir çeşit bağışıklık destekleyici antioksidan paketidir.
Karnabahar ise hücrelere zarar veren maddeleri nötralize eden
ve tümörlerin büyümesini engelleyen vitamin ve mineraller barındırır.
Zerdeçalın aktif maddesi curcumin ise uzun zamandan
beri boğaz ağrıları, çürükler, göğüs ağrıları ve karın ağrısına
karşı kullanılmaktadır. Ayrıca curcumin, toksinlere ve serbest
kök atomlarına karşı koyan güçlü antibiyotik etkili bir antioksidandır.
Tarifi
4 adet iri boy havuç, uçları
kesilmiş, doğranmış,
1/2 küçük boy karnabahar,
parçalarına ayırılmış,
1/2 çay kaşığı zerdeçal tozu.
Havuç ve karnabahar parçalarını
meyve sıkacağından geçirin.
İçerisine zerdeçalı katarak
karıştırın ve bekletmeden
tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C ve
K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum,
krom, demir, magnezyum,
manganez, fosfor, potasyum, çinko,
curcumin, indoles ve tryptophan.