Havuç, karnabahar ve zerdeçal

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Bu baharatlı içecek, çeşitli iyileştirici özelliklere sahiptir.

- kişilik -

Havuç, bir çeşit bağışıklık destekleyici antioksidan paketidir. Karnabahar ise hücrelere zarar veren maddeleri nötralize eden ve tümörlerin büyümesini engelleyen vitamin ve mineraller barındırır. Zerdeçalın aktif maddesi curcumin ise uzun zamandan beri boğaz ağrıları, çürükler, göğüs ağrıları ve karın ağrısına karşı kullanılmaktadır. Ayrıca curcumin, toksinlere ve serbest kök atomlarına karşı koyan güçlü antibiyotik etkili bir antioksidandır.



Tarifi

4 adet iri boy havuç, uçları kesilmiş, doğranmış, 1/2 küçük boy karnabahar, parçalarına ayırılmış, 1/2 çay kaşığı zerdeçal tozu.



Havuç ve karnabahar parçalarını meyve sıkacağından geçirin. İçerisine zerdeçalı katarak karıştırın ve bekletmeden tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C ve K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, krom, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, çinko, curcumin, indoles ve tryptophan.