Havuç, kavun, muskat

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- kişilik -

Tarifi

• 2 adet havuç

• 1 büyük dilim kavun

• Muskat



Havucu katı meyve sıkacağında sıkın. Kavunu blender’dan geçirin ve sıktığınız havuç suyunu ekleyin. Daha sonra içerisine muskat rendeleyin.



Metabolizmayı hızlandırır. Hücre yenilenmesini arttırır ve elastik dokuyu korur. Zengin lif, karoten içeriği ile kolesterolü düşürür ve kalp damar sağlığını korur. Ödem oluşmasını engeller, oluşmuş ödemi azaltır.



Besin değeri tablosu

Karoten, kalsiyum, potasyum, A-B1-B2- B6-C vitamini, demir, niasin, folik asit, pantotenik asit, folik asit.