Havuç, kavun, muskat
- kişilik
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Tarifi
• 2 adet havuç
• 1 büyük dilim kavun
• Muskat
Havucu katı meyve sıkacağında sıkın.
Kavunu blender’dan geçirin ve sıktığınız
havuç suyunu ekleyin. Daha sonra
içerisine muskat rendeleyin.
Metabolizmayı hızlandırır. Hücre yenilenmesini arttırır ve elastik
dokuyu korur. Zengin lif, karoten içeriği ile kolesterolü düşürür ve
kalp damar sağlığını korur. Ödem oluşmasını engeller, oluşmuş ödemi
azaltır.
Besin değeri tablosu
Karoten, kalsiyum,
potasyum, A-B1-B2-
B6-C vitamini, demir,
niasin, folik asit,
pantotenik asit, folik asit.