Kahvaltıya özel taze bitki çayı

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Kahvaltıda klasik çaydan sıkıldıysanız bu çay tam size göre.

- kişilik -

Malzemeler

1 dal taze nane

Biberiye

2-3 yaprak taze kekik

1 tatlı kaşığı zencefil

1 çubuk tarçın

3-4 çilek

Yarım portakal

Yarım limon

Yarım elma

2 tatlı kaşığı bal



Hazırlanışı

Meyveleri küçük parçalar şeklinde doğrayarak büyük bir porselen bardağa doldurun. 2 parça zencefil, 1 parça tarçın, göz kararı bal ekleyin. Taze nane, biberiye ve kekik ilave ederek sıcak su ekleyin. Bu çayı demlemeniz gerekmiyor. Sıcak su ilavesi yaptıktan kısa süre sonra hemen içebilirsiniz.





* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.