Kahvaltıya özel taze bitki çayı
Kahvaltıda klasik çaydan sıkıldıysanız bu çay tam size göre.
- kişilik
-
Malzemeler
1 dal taze nane
Biberiye
2-3 yaprak taze kekik
1 tatlı kaşığı zencefil
1 çubuk tarçın
3-4 çilek
Yarım portakal
Yarım limon
Yarım elma
2 tatlı kaşığı bal
Hazırlanışı
Meyveleri küçük parçalar şeklinde doğrayarak büyük bir porselen bardağa doldurun. 2 parça zencefil, 1 parça tarçın, göz kararı bal ekleyin. Taze nane, biberiye ve kekik ilave ederek sıcak su ekleyin. Bu çayı demlemeniz gerekmiyor. Sıcak su ilavesi yaptıktan kısa süre sonra hemen içebilirsiniz.
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.