Kavanozda çilekli limonata

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- kişilik -

Malzemeler:

7 yatak limonu

200 gr. çilek

5 bardak kaynar su

1 bardak toz şeker



Hazırlanışı:

Limonların kabuğunu rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Soyulmuş limonları da limon sıkacağında sıkın. Elde ettiğiniz limon kabuklarını, limon suyunu ve bir bardak şekeri ağzı kapalı bir kaba boşaltın. Üzerine sıcak suyu ekleyin. İyice karıştırın ve buzdolabında soğumaya bırakın. Kişi başı 1 kavanoz olacak şekilde limonatayı kavanozlara bölüştürün. Üzerine ince ince doğradığınız çilekleri ekleyin. Ağzını sıkıca kapatarak tekrar buzdolabına koyun. Bir gün içinde tüketin.