Kiraz, şeftali ve böğürtlen
Bu bağışıklık güçlendirici içeceği, hastalıkların ilk belirtilerinde deneyin.
- kişilik
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Kiraz, birçok hastalık yapıcı toksine karşı savaştığı bilinen antioksidan
melatonini yüksek miktarlarda barındırır. Kiraz ayrıca
kanser riskini azalttığı bilinen bir çeşit alkol olan perillyl içerir. C
vitaminiyle dolu şeftali ise içeceğinizi lezzetli ve renkli hale getirir.
Fakat yeşil bölgeleri olan şeftalileri tercih etmeyiniz,
çünkü olgunlaşmamışlardır. İçerdiği yüksek miktarda
C vitamini ve ellajik asit gibi birçok hastalık iyileştirici
bileşikler barındıran böğürtlen ise vitamin ve mineral
deposudur.
Tarifi
2 adet şeftali, çekirdeği çıkarılmış ve dörde bölünmüş,
25 adet kiraz, çekirdekleri çıkarılmış,
25 adet böğürtlen.
Tüm malzemeleri meyve
sıkacağında sıkın. Karıştırın ve
bekletmeden tüketin.