Kiraz, şeftali ve böğürtlen

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Bu bağışıklık güçlendirici içeceği, hastalıkların ilk belirtilerinde deneyin.

- kişilik -

Kiraz, birçok hastalık yapıcı toksine karşı savaştığı bilinen antioksidan melatonini yüksek miktarlarda barındırır. Kiraz ayrıca kanser riskini azalttığı bilinen bir çeşit alkol olan perillyl içerir. C vitaminiyle dolu şeftali ise içeceğinizi lezzetli ve renkli hale getirir. Fakat yeşil bölgeleri olan şeftalileri tercih etmeyiniz, çünkü olgunlaşmamışlardır. İçerdiği yüksek miktarda C vitamini ve ellajik asit gibi birçok hastalık iyileştirici bileşikler barındıran böğürtlen ise vitamin ve mineral deposudur.



Tarifi

2 adet şeftali, çekirdeği çıkarılmış ve dörde bölünmüş,

25 adet kiraz, çekirdekleri çıkarılmış,

25 adet böğürtlen.



Tüm malzemeleri meyve

sıkacağında sıkın. Karıştırın ve

bekletmeden tüketin.