Kivi, çilek ve üzüm
Bu meyve ilacıyla C vitamini dozunu aşın!
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Bu içecekteki her üç meyve de olağanüstü enfeksiyon karşıtı
C vitamini içeriğiyle, üşütme gibi rahatsızlıkların süresini kısaltır.
Bununla birlikte kivi, kanser riskini azaltan bir phytonutrient
olan lutein barındırır, kalp ve göz hastalıklarının önlenmesinde
de etkilidir. Hem çilek hem de üzüm yüksek miktarda ellagik asit
içerir ve kanserojen maddeleri nötralize eder. Üzümde bulunan
tanenler, flavon ve aktif maddeler kan damarlarındaki hücre duvarlarını
güçlendirir ve enerji verir.
Tarifi
3 adet kivi, doğranmış,
15 adet çilek ve
25 adet çekirdeksiz üzüm.
Kivi, çilek ve üzümleri meyve
sıkacağında sıkın. Karıştırın ve
bekletmeden tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C,
E ve K vitaminleri, beta-karoten,
biotin, folik asit, bakır, iyot,
magnezyum, manganez,
potasyum, çinko, bioflavonoidler,
ellegik asit, flavones, lutein ve
tanenler.