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Kivi, çilek ve üzüm

Bu meyve ilacıyla C vitamini dozunu aşın!

 - kişilik   -
Bu içecekteki her üç meyve de olağanüstü enfeksiyon karşıtı C vitamini içeriğiyle, üşütme gibi rahatsızlıkların süresini kısaltır. Bununla birlikte kivi, kanser riskini azaltan bir phytonutrient olan lutein barındırır, kalp ve göz hastalıklarının önlenmesinde de etkilidir. Hem çilek hem de üzüm yüksek miktarda ellagik asit içerir ve kanserojen maddeleri nötralize eder. Üzümde bulunan tanenler, flavon ve aktif maddeler kan damarlarındaki hücre duvarlarını güçlendirir ve enerji verir.

Tarifi
3 adet kivi, doğranmış,
15 adet çilek ve
25 adet çekirdeksiz üzüm.

Kivi, çilek ve üzümleri meyve
sıkacağında sıkın. Karıştırın ve
bekletmeden tüketin.

Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C, E ve K vitaminleri, beta-karoten, biotin, folik asit, bakır, iyot, magnezyum, manganez, potasyum, çinko, bioflavonoidler, ellegik asit, flavones, lutein ve tanenler.

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