Mandalina, mango, papaya ve nar
Bu egzotik içecek tam bir bağışıklık desteğidir.
- kişilik
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Mandalinadan dolayı C vitamini bakımından hayli zengin olan
bu içecekte, aynı zamanda mango ve papaya da bulunuyor. Bu
iki meyve de bağışıklık sisteminin desteklenmesi için mükemmel
birer beta-karoten ve E vitamini kaynağı. Beta-karoten diğer
antioksidanlarla birleştiğinde mide kanseri riskinin azalmasında
çok önemli rol üstlenir. Nar ise doğal östrojen ihtivasının yanında
yüzyıllardır iltihap önleyici özellikleri nedeniyle tüketilmektedir.
Bununla birlikte birtakım anti-kanser özelliklere de sahiptir.
Tarifi
3 mandalina, soyulmuş ve
dilimlerine ayrılmış,
1 mango, soyulmuş,
1 papaya, soyulmuş,
çekirdekleri çıkarılmış,
2 nar, ikiye bölünmüş.
Mandalina, mango ve papayayı
meyve sıkacağında sıkın. Bir
kaşıkla narın çekirdeklerini
çıkartın ve karışıma ilave edin.
Narları da sıktıktan sonra
karıştırın ve bekletmeden
tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B3, C ve E,
beta-karoten, folik asit;
kalsiyum, demir, magnezyum,
fosfor, potasyum, silisyum ve
sodyum.