Mandalina, mango, papaya ve nar

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Bu egzotik içecek tam bir bağışıklık desteğidir.

- kişilik -

Mandalinadan dolayı C vitamini bakımından hayli zengin olan bu içecekte, aynı zamanda mango ve papaya da bulunuyor. Bu iki meyve de bağışıklık sisteminin desteklenmesi için mükemmel birer beta-karoten ve E vitamini kaynağı. Beta-karoten diğer antioksidanlarla birleştiğinde mide kanseri riskinin azalmasında çok önemli rol üstlenir. Nar ise doğal östrojen ihtivasının yanında yüzyıllardır iltihap önleyici özellikleri nedeniyle tüketilmektedir. Bununla birlikte birtakım anti-kanser özelliklere de sahiptir.



Tarifi

3 mandalina, soyulmuş ve

dilimlerine ayrılmış,

1 mango, soyulmuş,

1 papaya, soyulmuş,

çekirdekleri çıkarılmış,

2 nar, ikiye bölünmüş.



Mandalina, mango ve papayayı meyve sıkacağında sıkın. Bir kaşıkla narın çekirdeklerini çıkartın ve karışıma ilave edin. Narları da sıktıktan sonra karıştırın ve bekletmeden tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B3, C ve E, beta-karoten, folik asit; kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, silisyum ve sodyum.