Meyve çayı

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Alkollü yapmak isterseniz gazoz yerine rom kullanabilirsiniz...

- kişilik -

Malzemeler

4 çubuk tarçın

Yarım su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

3 su bardağı portakal suyu

Yarım çay bardağı limon suyu

1 su bardağı ananas suyu

2 litre sade gazoz

Taze nane yaprakları



Hazırlanışı:

Tarçın çubukları, şeker ve 2 bardak suyu tencerede kaynatın. Tencereyi ocaktan alıp karışımı soğumaya bırakın. Portakal, limon ve ananas suyunu tencereye ilave edip karıştırın ve buzdolabında soğumaya bırakın. Servis yapacağınız zaman gazozu ekleyerek servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.