Meyve çayı
Alkollü yapmak isterseniz gazoz yerine rom kullanabilirsiniz...
- kişilik
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Malzemeler
4 çubuk tarçın
Yarım su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
3 su bardağı portakal suyu
Yarım çay bardağı limon suyu
1 su bardağı ananas suyu
2 litre sade gazoz
Taze nane yaprakları
Hazırlanışı:
Tarçın çubukları, şeker ve 2 bardak suyu tencerede kaynatın. Tencereyi ocaktan alıp karışımı soğumaya bırakın. Portakal, limon ve ananas suyunu tencereye ilave edip karıştırın ve buzdolabında soğumaya bırakın. Servis yapacağınız zaman gazozu ekleyerek servis yapın.
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.