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Nar, elma, limon

 - kişilik   -
Tarifi
• 1 adet büyük nar
• 1 adet Amasya elması
• 1/2 adet limon

Hazırlanışı
Bütün malzemeyi katı meyve sıkacağında sıkın. Karıştırdıktan sonra tüketebilirsiniz.

Total kolesterolü ve kötü huylu kolesterolü düşürür, kalp hastalıkları riskini azaltır, kan şekerini dengeler. Ayrıca, hücreleri serbest radikallarin etkisinden koruyarak kanser oluşumunu engeller. Soğuk algınlığına karşı korur. Tansiyonu düşürür, ödemi azaltır.

Besin değeri tablosu
B1-B2-C vitamini, niasin, potasyum, lif, A vitamini ön maddesi beta karoten, antikanserojen flavonoidler, pektin.

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