Nar, elma, limon
- kişilik
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Tarifi
• 1 adet büyük nar
• 1 adet Amasya elması
• 1/2 adet limon
Hazırlanışı
Bütün malzemeyi katı meyve sıkacağında sıkın. Karıştırdıktan sonra tüketebilirsiniz.
Total kolesterolü ve kötü huylu kolesterolü düşürür, kalp hastalıkları
riskini azaltır, kan şekerini dengeler. Ayrıca, hücreleri serbest
radikallarin etkisinden koruyarak kanser oluşumunu engeller. Soğuk
algınlığına karşı korur. Tansiyonu düşürür, ödemi azaltır.
Besin değeri tablosu
B1-B2-C vitamini,
niasin, potasyum, lif, A
vitamini ön maddesi beta
karoten, antikanserojen
flavonoidler, pektin.