Nar şurubu
Mutfak Atölyesi şefi Zeynep Karahan'dan ev yapımı bir lezzet!
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Malzemeler
1,5 ölçü şeker
3 ölçü taze sıkılmış nar suyu
Hazırlanışı:
Bir tencerede şeker ve nar suyu karıştırılarak şekerin iyice erimesi sağlanır. Orta ateşte karıştırılarak kaynatılır. Kaynamaya başladıktan sonra ateşin altı kısılarak 5 dakikaya kadar kaynatmaya devam edilir. Ateşin altı kapatılır ve soğutulur. Şişelere doldurularak ağzı kapatılır. Buzdolabında 2 hafta kadar bekletilebilir.
* Tarif EvBahçe Dergisi'nden alınmıştır.
Tarif: Zeynep Karahan
Fotoğraf: Ozan Kutsal