Nar şurubu

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Mutfak Atölyesi şefi Zeynep Karahan'dan ev yapımı bir lezzet!

- kişilik -

Malzemeler

1,5 ölçü şeker

3 ölçü taze sıkılmış nar suyu



Hazırlanışı:

Bir tencerede şeker ve nar suyu karıştırılarak şekerin iyice erimesi sağlanır. Orta ateşte karıştırılarak kaynatılır. Kaynamaya başladıktan sonra ateşin altı kısılarak 5 dakikaya kadar kaynatmaya devam edilir. Ateşin altı kapatılır ve soğutulur. Şişelere doldurularak ağzı kapatılır. Buzdolabında 2 hafta kadar bekletilebilir.



* Tarif EvBahçe Dergisi'nden alınmıştır.

Tarif: Zeynep Karahan

Fotoğraf: Ozan Kutsal