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Pembe panter

 - kişilik   -
Malzemeler
8 cl Smirnoff North
6 közlenmiş kırmızı pancar dilimi
2 çorba kaşığı yoğurt

Hazırlanışı
Smirnoff North, kırmızı pancar dilimleri ve yoğurt, buzla birlikte shaker’a alınarak çalkalanır.

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