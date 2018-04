Portakal, kivi, havuç ve fesleğen

İyileşme döneminizin sonunda bağışıklık sisteminizi bu besleyici içecekle yenileyin.

Portakal, içerdiği yüksek miktar C vitaminiyle bilinir fakat aynı zamanda 170 adet pitokimyasal ve 60’dan fazla flavonoid içerir. Bunların her biri bağışıklık sistemine faydalı maddelerdir. Kivi ise beta-karoten ve C vitamini paketidir. Aynı zamanda DNA’yı zararlardan koruduğu da gösterilmiştir. Bir pitonutrient olan falcarinol ise havuçta bulunan kanser riskini düşürücü bir maddedir. Fesleğen yaprağındaki kimi bileşikler ise antibiyotiklere direnç gösteren birçok zararlı bakteri türüne karşı etkilidir.



Tarifi

Bir avuç fesleğen yaprağı

2 adet portakal, kabuğu soyulmuş ve

parçalara ayrılmış portakal

2 adet kivi,

2 adet iri havuç, uçları kesilmiş ve doğranmış.



Fesleğen yapraklarını portakal parçalarına sarın ve meyve sıkacağında sıkın, kivi ve havucu da ekleyerek sıkın. Karıştırın ve bekletmeden için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B3, B5, C, E ve K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, krom, bakır, demir, magnezyum, manganez, potasyum, bioflavonoidler ve intein.