Portakal, kivi, havuç ve fesleğen
İyileşme döneminizin sonunda bağışıklık sisteminizi bu besleyici içecekle yenileyin.
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Portakal, içerdiği yüksek miktar C vitaminiyle bilinir fakat aynı
zamanda 170 adet pitokimyasal ve 60’dan fazla flavonoid içerir.
Bunların her biri bağışıklık sistemine faydalı maddelerdir. Kivi
ise beta-karoten ve C vitamini paketidir. Aynı zamanda DNA’yı
zararlardan koruduğu da gösterilmiştir. Bir pitonutrient olan falcarinol
ise havuçta bulunan kanser riskini düşürücü bir maddedir.
Fesleğen yaprağındaki kimi bileşikler ise antibiyotiklere direnç
gösteren birçok zararlı bakteri türüne karşı etkilidir.
Tarifi
Bir avuç fesleğen yaprağı
2 adet portakal, kabuğu soyulmuş ve
parçalara ayrılmış portakal
2 adet kivi,
2 adet iri havuç, uçları kesilmiş ve doğranmış.
Fesleğen yapraklarını portakal
parçalarına sarın ve meyve
sıkacağında sıkın, kivi ve havucu
da ekleyerek sıkın. Karıştırın ve
bekletmeden için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B3, B5, C, E ve K,
beta-karoten, folik asit, kalsiyum,
krom, bakır, demir, magnezyum,
manganez, potasyum,
bioflavonoidler ve intein.