Salatalık, su teresi ve meyan kökü
Bu sakinleştirici ve yenileyici içecekle rahatlayın.
- kişilik
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Salatalığın iç sıcaklığı en fazla 11 santigrada kadar ulaşır. Dolayısıyla
bu içecek, gerilimli anlarda her zaman ferahlatır. Su teresi
ise antioksidan maddeleri arındıran A, C ve E vitaminleriyle
doludur. Böylece bu zengin içerikli içecek, stresle kana karışan
serbest kök atomlarının etkisizleştirilmesine yardımcı olur.
Geleneksel bir stres giderici olarak bilinen meyan kökü ise böbreküstü
bezleri için gerekli besinleri sağladığı gibi kasların yenilenmesine,
güçlenmesine ve rahatlamasına yardımcıdır.
Tarifi
1 büyük demet su teresi,
1 büyükçe dilimlenmiş
salatalık,
1 büyük baş meyan kökü,
dilimlenmiş.
Su teresi yapraklarına sardığınız
salatalık ve dilimlenmiş meyan
köklerinin suyunu sıkın ve
hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler A, B3, B5, C, E,
beta-karoten, biyotin, folik asit;
kalsiyum, krom, iyot, demir,
magnezyum, mangan, fosfor,
potasyum, silisyum, çinko,
lektin, tryptophan.