Soya peyniri, avokado ve soya sütü

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İçindeki protein ve antioksidanlarla bu tarif sağlığınızı en üst seviyeye çıkaracak.

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Soya peynirindeki phytoestrogens, göğüs kanseriyle mücadele eden maddeler içerir. Avokado ise karotenoidler ve E vitamini içerir. Bunlar da prostat kanserinin büyümesini engellemeye yardımcı olur. Ufak tümörlerin büyümesini engelleyen bir phytochemical olan geinstein, soya sütünde bol miktarda bulunur. Kabak çekirdekleri ise iyileşmeyi hızlandıran ve enfeksiyonlara karşı direnci artıran çinkoyla doludur.



Tarifi

400 gr soya peyniri, 1 adet avokado, çekirdeği çıkarılmış ve soyulmuş, 100 ml. soya sütü ve 1 çorba kaşığı kabak çekirdeği.



Soya peyniri, avokado ve soya sütünü blendırda yumuşayıncaya kadar çırpın, kabak çekirdeklerini üzerine serpin ve bekletmeden tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E ve K vitaminleri, betakaroten, biotin, folik asit, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, selenyum, çinko, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ve tryptophan.