Soya peyniri, avokado ve soya sütü
İçindeki protein ve antioksidanlarla bu tarif sağlığınızı en üst seviyeye çıkaracak.
- kişilik
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Soya peynirindeki phytoestrogens, göğüs kanseriyle mücadele
eden maddeler içerir. Avokado ise karotenoidler ve E vitamini
içerir. Bunlar da prostat kanserinin büyümesini engellemeye
yardımcı olur. Ufak tümörlerin büyümesini engelleyen bir
phytochemical olan geinstein, soya sütünde bol miktarda bulunur.
Kabak çekirdekleri ise iyileşmeyi hızlandıran ve enfeksiyonlara
karşı direnci artıran çinkoyla doludur.
Tarifi
400 gr soya peyniri,
1 adet avokado, çekirdeği
çıkarılmış ve soyulmuş,
100 ml. soya sütü ve
1 çorba kaşığı kabak çekirdeği.
Soya peyniri, avokado ve soya
sütünü blendırda yumuşayıncaya
kadar çırpın, kabak çekirdeklerini
üzerine serpin ve bekletmeden
tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler A, B1, B2, B3, B5, B6,
C, E ve K vitaminleri, betakaroten,
biotin, folik asit,
kalsiyum, bakır, demir,
magnezyum, manganez, fosfor,
potasyum, selenyum, çinko,
omega-3 ve omega-6 yağ asitleri
ve tryptophan.