Süt, ahududu, vanilya çubuğu

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Tarifi

• 300 ml. süt

• 1 çay bardağı ahududu

• 1/5 vanilya çubuğunun içi



Yapılışı

Bütün malzemeyi blender’a koyun, homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın.



Kalsiyum güçlü kaslar ve kemik yapısı için gerekli. Ayrıca kan basıncı ve kalp fonksiyonlarını düzenler. Lif yönünden bu zengin içecek, bağırsağınızın çalışmasını düzenler. C vitamini kansere ve kardiyovasküler hastalıklara karşı korur, bağışıklığı güçlendirir. Potasyum, kalsiyum kan basıncını dengeler.



Besin değeri tablosu

Kalsiyum, fosfor, riboflavin, C-D vitamini, lif, potasyum.