Süt, ahududu, vanilya çubuğu
- kişilik
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Tarifi
• 300 ml. süt
• 1 çay bardağı ahududu
• 1/5 vanilya çubuğunun içi
Yapılışı
Bütün malzemeyi blender’a koyun,
homojen bir kıvama gelene kadar
karıştırın.
Kalsiyum güçlü kaslar ve kemik yapısı için gerekli. Ayrıca kan
basıncı ve kalp fonksiyonlarını düzenler. Lif yönünden bu zengin
içecek, bağırsağınızın çalışmasını düzenler. C vitamini kansere ve
kardiyovasküler hastalıklara karşı korur, bağışıklığı güçlendirir.
Potasyum, kalsiyum kan basıncını dengeler.
Besin değeri tablosu
Kalsiyum, fosfor,
riboflavin, C-D vitamini,
lif, potasyum.