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Vanilla sky

 - kişilik   -
MALZEMELER
5 cl votka
2 cl Malibu
2 cl taze limon suyu
3 damla Bols Blue

HAZIRLANIŞI
Tüm ürünler shaker’a konulup karıştırılır. Kırılmış buz dolu martini bardağına süzülür. Limon twist ve nar taneleri ile servis edilir.

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