Yaz kokteylleri
Kokteyllerinizi önceden hazırlayın ve dondurun. Güneş altında bekleterek kısa sürede çözülmelerini sağlayabilirsiniz. Kalanları ise buz kutusu ya da soğutucuda saklayın. Daha yavaş çözülecekler ama soğuk olacaklar.
NEPTÜN NEKTARI
4 yemek kaşığı rom, 4 yk. portakal likörü, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi kreması ve 8 yk. ananas suyunu shaker’a koyun. Çalkalayın ve buzla dolu bir bardağa boşaltın. Dilerseniz üzerini limonata ile doldurun. Bir şişeye alın ve dondurun.
GÜN BATIMI SÜRPRİZİ
Kırık buz ile 4 yk. viskiyi bir bardağa (veya şişeye) dökün, 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Üzerini zencefilli gazozla doldurun. Süsleme için, limon kabuğunu spiral şeklinde keserek bardağa tutturun.
NEŞELİ DENİZ KIZI
4 yk. Malibu rom, 2 yemek kaşığı nar şurubu ve 1 yemek kaşığı limon suyunu shaker’da iyice çalkalayıp bir şişe ya da bardağa dökün. Üzerini nar suyu ile doldurun.