Yoğurt, soda, böğürtlen, limon
- kişilik
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Tarifi
• 100 ml. yoğurt
• 1 şişe soda
• 1 bardak böğürtlen
• 1 adet limon
Bütün malzemeyi blender’da karıştırın.
Soğutup için.
Mineral dengesini sağlar, yoğun enerji harcadığınız su kaybettiğiniz
dönemlerde vücudunuzun su ve mineral kaybını dengeler. Yoğurtta
bulunan probiyotik bakteriler bağırsak florasını düzenler ve sindirim
sisteminizin çalışmasını kolaylaştırır. Konstipasyona (kabızlığa ) karşı
çözüm oluşturur.
Besin değeri tablosu
Kalsiyum, fosfor, folik
asit, riboflavin, B
vitaminleri, probiyotikler,
sodyum.