Yoğurt, soda, böğürtlen, limon

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- kişilik -

Tarifi

• 100 ml. yoğurt

• 1 şişe soda

• 1 bardak böğürtlen

• 1 adet limon



Bütün malzemeyi blender’da karıştırın. Soğutup için.



Mineral dengesini sağlar, yoğun enerji harcadığınız su kaybettiğiniz dönemlerde vücudunuzun su ve mineral kaybını dengeler. Yoğurtta bulunan probiyotik bakteriler bağırsak florasını düzenler ve sindirim sisteminizin çalışmasını kolaylaştırır. Konstipasyona (kabızlığa ) karşı çözüm oluşturur.



Besin değeri tablosu

Kalsiyum, fosfor, folik asit, riboflavin, B vitaminleri, probiyotikler, sodyum.