Zencefilli limonata
4 kişilik
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Malzemeler
5 su bardağı su
2 yemek kaşığı bal
Yarım su bardağı toz şeker
5 limonun suyu
60 gr ince rendelenmiş taze zencefil
Servis için:
Tarhun otu
Buz
Rendelenmiş limon kabuğu
Hazırlanışı:
Rendelenmiş zencefil, 1 su bardağı su ve şekeri tencereye alıp orta ateşte şeker eriyinceye kadar kaynatın. Ocaktan alıp bal ekleyin ve ılınmaya bırakın. Süzgeçten geçirip limon suyu, su ve buz ekleyerek bardaklara paylaştırın. Rendelenmiş limon kabuğu ve tarhun otu ekleyip servis yapın.