Zencefilli limonata

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4 kişilik -

Malzemeler

5 su bardağı su

2 yemek kaşığı bal

Yarım su bardağı toz şeker

5 limonun suyu

60 gr ince rendelenmiş taze zencefil

Servis için:

Tarhun otu

Buz

Rendelenmiş limon kabuğu



Hazırlanışı:

Rendelenmiş zencefil, 1 su bardağı su ve şekeri tencereye alıp orta ateşte şeker eriyinceye kadar kaynatın. Ocaktan alıp bal ekleyin ve ılınmaya bırakın. Süzgeçten geçirip limon suyu, su ve buz ekleyerek bardaklara paylaştırın. Rendelenmiş limon kabuğu ve tarhun otu ekleyip servis yapın.