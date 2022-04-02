İftar ve sahura ne yapsam, ne pişirsem diyorsanız fikir verebilecek 20 Video

Ramazan ayında tüm uzmanlar 3 önemli konuda hemfikir: Sahuru atlamayın ve iftarda çok hızlı ve yoğun yemek yemeyin. Aşırı şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edin. İşte yemek sitesi Lezzet arşivinden seçtiğimiz, Ramazan sofralarınız için size fikir verebilecek, denenmiş videolu tarifler: (İftarda ne yemeli, ne yememeliyiz başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

GÜLLAÇ

Bu Güllaç tarifine beyaz çikolata şerbeti eklenmiş. Görüntüsü de oldukça hoş

SÜTLAÇ

Bir eğitmen şef gerçek fırın sütlaç tarifini paylaşıyor. Tarifte sübye kullanmış.

MUHALLEBİ

Muhallebi Osmanlı mutfağından günümüze klasikleşmiş bir lezzet.

PRATİK SÜTLÜ İRMİK TATLISI

Sütlü tarifler Ramazan ayında oldukça rağbet gören tatlılar arasında. Listeye pratik sütlü irmik tatlısı tarifi de ekledik.

KÜNEFE DENEMEK İSTERSENİZ...

Eğer evde künefe yapmayı denemek istiyorsanız usta işi bir tarifi de buraya ekliyoruz.

OMLET

Listemize sahur için pratik bir omlet tarifi ekledik

PRATİK SAHUR BÖREĞİ

Sahur böreği hem mideyi yormayan hem de tok tutabilecek bir tarif

POFUDUK AÇMA TARİFİ

Videoda eğitmen şef Arif Akdaş nefis açmalar yapmak için yoğurma, çevirme, açma, mermerde ve havada bağlama tekniklerini; açmanın püf noktalarını anlatıyor.

KABAK MÜCVER

KOLAY POĞAÇA TARİFİ

Sahur sofrası için yapabileceğiniz kolay ve mayasız pratik bir poğaça tarifi de aşağıda yer alıyor.

KREP

EVDE PİDE TARİFİ

Ramazan deyince akla gelen yiyecekler arasında belki de ilk sırada pide yer alıyor. Aşağıdaki video evde nasıl pide yapabileceğinizi anlatıyor. (Ayrıca Ramazan pidesi tarifleri haberimize de bakabilirsiniz)

NOHUTLU YOĞURT ÇORBASI

Listede bu kez bir klasik var:

OĞMAÇ ÇORBASI

HÜNKAR PİLAVI

Ramazan ayında aslında bulgur pilavı daha fazla öneriliyor. Ancak davetler için Osmanlı Saray Mutfağı'ndan Hünkar Pilavı tarifini de öğrenmek isteyebilirsiniz.

KUŞBAŞI ETLİ YEMEK YAPACAKSANIZ...

İftar sofrasına etli bir tarif yapmak istiyorsanız bu tarif size. Kuşbaşı etin yapımını bir eğitmen şeften öğreniyoruz ve ortaya nefis bir yemek çıkıyor:

DANA KONTRFİLE DE OLABİLİR

Eğer iftar davetinizde etli bir yemek eklemek istiyorsanız bu tarif sizin için

KÖFTELİ BRÜKSEL LAHANASI KEBABI

Farklı bir lezzet arayanlar için...

EVDE BAYRAM ÇiKOLATASI TARİFİ

Bayram çikolatasını kendiniz yapmak ister misiniz? İşte Şef Gamze Baş'ın anlatımıyla Bayram Çikolatası Tarifi...

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