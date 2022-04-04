İftarda ne yemeli ne yememeliyiz? Karbonhidrat tüketilebilir mi? Hangi tatlıları tercih etmeliyiz? (video)

Ramazan ayında uzun sürecek olan açlık, sahur ve iftarda doğru beslenilmezse bir takım sağlık sorunlarını doğurabiliyor. Sahur ve iftar yemeklerinin dengeli ve sağlıklı bir şekilde planlanması, bütün Ramazan ayını rahat geçirmenizi ve olası sağlık problemlerinden kaçınmanızı sağlayacaktır. İftarda dengeli beslenmenin ve porsiyon kontrolü yapmanın oldukça önemli olduğunu belirten Diyetisyen Gülçin Işık, iftarda nasıl beslenilmesi ve besinleri tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı...