İtalyan yemekleri: İtalyan mutfağından 5 lezzet

İtalyan mutfağı dendiğinde ilk akla gelen aperatifler, tatlılar, pizza ve makarnalar oluyor. İtalya'ya gidip o güzel lezzetlerin tadına bakmak tabi ki hepimizin hayali fakat gidemediğimiz zamanlarda da bu lezzetlerden mahrum mu kalacağız? Tabi ki hayır! Yeni lezzet arayışındaysanız ve farklı tatlara açıksanız işte hafta sonuna özel İtalyan mutfağı...

Mozarella ile domatesin bir araya gelmesinden oluşan Caprese Salatasını deneyebilirsiniz. Üzerine fesleğen veya pesto sosu ile bütünlediğimiz salata ilginizi çekebilir. Bu salatanın tarifini merak ediyorsanız Caprese Salatası Tarifi yazımıza bakabilirsiniz