İtalyan yemekleri: İtalyan mutfağından 5 lezzet
İtalyan yemekleri ilginizi çekiyor mu? İtalya'ya gidemediğiniz için üzülmeyin, evde hazırlayabileceğiniz bu lezzetler ile farklı tatları deneyimleyebilir, farklı lezzetlerle sofranızı zenginleştirebilirsiniz. İtalyan yemek tarifleri arayanlar için İtalyan mutfağından 5 tarif hazırladık
İtalyan mutfağı dendiğinde ilk akla gelen aperatifler, tatlılar, pizza ve makarnalar oluyor. İtalya'ya gidip o güzel lezzetlerin tadına bakmak tabi ki hepimizin hayali fakat gidemediğimiz zamanlarda da bu lezzetlerden mahrum mu kalacağız? Tabi ki hayır! Yeni lezzet arayışındaysanız ve farklı tatlara açıksanız işte hafta sonuna özel İtalyan mutfağı...
Mozarella ile domatesin bir araya gelmesinden oluşan Caprese Salatasını deneyebilirsiniz. Üzerine fesleğen veya pesto sosu ile bütünlediğimiz salata ilginizi çekebilir. Bu salatanın tarifini merak ediyorsanız Caprese Salatası Tarifi yazımıza bakabilirsiniz
Bruschetta Tarifi
Ekşi mayalı ekmek ile yapılan, üzerine kekik karabiber ve tuz ile tamamladığımız İtalyan aperatifi tarifimiz farklı lezzetler sunacaktır.
Tarifin detayları için Bruschetta tarifi yazımıza tıklayın
Gnocchi Tarifi
Gnnochi, makarnayı andıran fakat patatesle yapılan bir tarifi. Patatesin haşlanması ve kızartılması ile elde edilen bu tarif pratik olduğu kadar da lezzetli. Gnocchi tarifi nasıl yapılır diyorsanız tarifimizin detaylarına göz atın: Gnocchi tarifi
Tiramisu Tarifi
Tiramisu İtalya'nın en meşhur tatlısı. Kaşık kaşık yenilen tiramisu tarifini sizler için hem İtalyan usulü hem de Türkiye'deki şekli ile hazırladık. Tarifimizin detayları için tiramisu tarifine bakabilirsiniz: Tiramisu tarifi