Böğürtlenli cupcake
En güzel cupcake tarifleri...
6 kişilik
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Malzemeler
125 gr tereyağı
160 gr pudra şekeri
2 yumurta
1 yemek kaşığı su
170 gr un
10 gr kabartma tozu
125 ml süt
Üzeri için
250 ml krema
150 gr beyaz çikolata
40 gr böğürtlen reçeli
Böğürtlen
Hazırlanışı:
Tereyağı ve toz şekeri çırpın. Yumurtaları su ile karıştırın. Daha sonra şeker ve tereyağını çırparak elde ettiğiniz karışıma yavaşça ekleyin. Un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu da bu karışıma ekleyin. Son olarak sütü ilave ederek cupcake kalıplarına doldurun. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 - 17 dakika kadar pişirin. Sos için kremaya böğürtlen reçelini ekleyin ve kaynayıncaya kadar pişirin. Doğranmış beyaz çikolata parçalarını ekleyin. Eriyinceye kadar karıştırın. Karışımı bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün mikser ile kabartılıp daha önceden pişirdiğiniz keklerin üzerine krema torbası ile sıkın. Böğürtlenlerle süsleyip servis yapın.
Lezzet dergisinden alınmıştır.