Böğürtlenli cupcake

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En güzel cupcake tarifleri...

6 kişilik -

Malzemeler

125 gr tereyağı

160 gr pudra şekeri

2 yumurta

1 yemek kaşığı su

170 gr un

10 gr kabartma tozu

125 ml süt

Üzeri için

250 ml krema

150 gr beyaz çikolata

40 gr böğürtlen reçeli

Böğürtlen



Hazırlanışı:

Tereyağı ve toz şekeri çırpın. Yumurtaları su ile karıştırın. Daha sonra şeker ve tereyağını çırparak elde ettiğiniz karışıma yavaşça ekleyin. Un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu da bu karışıma ekleyin. Son olarak sütü ilave ederek cupcake kalıplarına doldurun. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 - 17 dakika kadar pişirin. Sos için kremaya böğürtlen reçelini ekleyin ve kaynayıncaya kadar pişirin. Doğranmış beyaz çikolata parçalarını ekleyin. Eriyinceye kadar karıştırın. Karışımı bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün mikser ile kabartılıp daha önceden pişirdiğiniz keklerin üzerine krema torbası ile sıkın. Böğürtlenlerle süsleyip servis yapın.



Lezzet dergisinden alınmıştır.