Çikolatalı Cupcake
18 kişilik
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Malzemeler
100 gr. çikolata
2 su bardağı un
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
Yarım çay kaşığı karbonat
Bir tutam tuz
100 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1.5 su bardağı şeker
2 yumurta
1 bardak yoğurt
Yapılışı
Çikolatayı eritin. Tereyağı ile şekeri karıştırın. Kalan
tüm malzemeleri sırasıyla üzerine ekleyin. Karışımı
cupcake kalıplarına paylaştırın. 180 derecede önceden
ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.
Süslemesi
2 su bardağı krema
2 su bardağı çikolata
1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı
Kremayı ocakta kaynatın,
çikolatanın üzerine dökün ve eritin.
Ardından yağı ekleyin. Çikolatalı
karışımı kekin üzerine sürün. Minik
kalıplar yardımıyla şeker hamurunu
kesin ve kekin üzerine serpiştirin.
Kek malzemesine
ceviz ve parça
çikolata da
ekleyebilirsiniz.