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Çikolatalı Cupcake

 18 kişilik   -
Malzemeler
100 gr. çikolata
2 su bardağı un
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
Yarım çay kaşığı karbonat
Bir tutam tuz
100 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1.5 su bardağı şeker
2 yumurta
1 bardak yoğurt

Yapılışı
Çikolatayı eritin. Tereyağı ile şekeri karıştırın. Kalan tüm malzemeleri sırasıyla üzerine ekleyin. Karışımı cupcake kalıplarına paylaştırın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Süslemesi
2 su bardağı krema
2 su bardağı çikolata
1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı
Kremayı ocakta kaynatın, çikolatanın üzerine dökün ve eritin. Ardından yağı ekleyin. Çikolatalı karışımı kekin üzerine sürün. Minik kalıplar yardımıyla şeker hamurunu kesin ve kekin üzerine serpiştirin.

Kek malzemesine ceviz ve parça çikolata da ekleyebilirsiniz.

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