Çikolatalı Cupcake

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

18 kişilik -

Malzemeler

100 gr. çikolata

2 su bardağı un

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

Bir tutam tuz

100 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

1.5 su bardağı şeker

2 yumurta

1 bardak yoğurt



Yapılışı

Çikolatayı eritin. Tereyağı ile şekeri karıştırın. Kalan tüm malzemeleri sırasıyla üzerine ekleyin. Karışımı cupcake kalıplarına paylaştırın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.



Süslemesi

2 su bardağı krema

2 su bardağı çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı



Yapılışı

Kremayı ocakta kaynatın, çikolatanın üzerine dökün ve eritin. Ardından yağı ekleyin. Çikolatalı karışımı kekin üzerine sürün. Minik kalıplar yardımıyla şeker hamurunu kesin ve kekin üzerine serpiştirin.



Kek malzemesine ceviz ve parça çikolata da ekleyebilirsiniz.