Çilekli cupcake
Cupcake sever misiniz?
6 kişilik
Malzemeler
150 gr un
100 gr badem unu
80 gr pudra şekeri
20 gr toz şeker
3 yemek kaşığı yoğurt
2 yumurta
80 gr tereyağı
200 ml krema
1 tatlı kaşığı granül kahve
1 tatlı kaşığı vanilya esansı
1 tutam tuz
60 gr bitter çikolata
Çilek
Kavrulmuş ve iri kırılımış fındık
Hazırlanışı:
Fırını 170 derecede ısıtın. Büyük bir kasede tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin. Un, badem unu, yoğurt, vanilya ve tuzu ekleyip çırpın. Elde ettiğiniz kek hamurunu cupcake kalıplarının yarısına gelecek şekilde paylaştırın ve önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Bir kürdan batırıp pişip pişmediğini kontrol edin. Kremayı büyük bir kaseye alın. Şeker ve kahveyi ekleyip katılaşana kadar çırpın. Karışımı buzdolabında bekletin. Çikolatayı benmari usulü eritin. çilekleri yıkayıp kurulayın ve eritilmiş çikolataya batırıp yağlı kağıt üzerinde donmalarını sağlayın. Fırından çıkan kekler ılındıktan sonra kremayı sıkma torbasına alıp keklerin üzerine sıkın. Çikolatalı çilekleri üzerine yerleştirin ve fındık parçaları ile süsleyin.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.