Çilekli cupcake

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Cupcake sever misiniz?

6 kişilik

Malzemeler

150 gr un

100 gr badem unu

80 gr pudra şekeri

20 gr toz şeker

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yumurta

80 gr tereyağı

200 ml krema

1 tatlı kaşığı granül kahve

1 tatlı kaşığı vanilya esansı

1 tutam tuz

60 gr bitter çikolata

Çilek

Kavrulmuş ve iri kırılımış fındık





Hazırlanışı:

Fırını 170 derecede ısıtın. Büyük bir kasede tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin. Un, badem unu, yoğurt, vanilya ve tuzu ekleyip çırpın. Elde ettiğiniz kek hamurunu cupcake kalıplarının yarısına gelecek şekilde paylaştırın ve önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Bir kürdan batırıp pişip pişmediğini kontrol edin. Kremayı büyük bir kaseye alın. Şeker ve kahveyi ekleyip katılaşana kadar çırpın. Karışımı buzdolabında bekletin. Çikolatayı benmari usulü eritin. çilekleri yıkayıp kurulayın ve eritilmiş çikolataya batırıp yağlı kağıt üzerinde donmalarını sağlayın. Fırından çıkan kekler ılındıktan sonra kremayı sıkma torbasına alıp keklerin üzerine sıkın. Çikolatalı çilekleri üzerine yerleştirin ve fındık parçaları ile süsleyin.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.