Çilekli pasta

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6 kişilik -

Malzemeler

6 yumurta

200 gr toz şeker

100 gr un

50 gr kakao

150 ml eritilmiş tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı portakal suyu

50 gr toz şeker

400 ml krema

1 su bardağı pudra şekeri

500 gr çilek

Rendelenmiş çikolata

Portakal kabuğu

Taze nane



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Yumurtalar ve 200 gr şekeri büyük bir kasede iyice çırparak tereyağını ekleyin. Un, kakao ve kabartma tozunu ekleyin. 20 cm’lik kelepçeli kalıbın tabanına yağlı kağıt serin ve kenarlarını hafifçe yağlayın. Kek hamurunu kalıba döküp önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp ızgara teli üzerinde soğumaya bırakın. Portakal suyunu 50 gr şekerle sos tenceresinde ısıtın. Şeker eridikten sonra soğumaya bırakın. Soğuk kremayı pudra şekeri ile katılaşana kadar mikserle çırpın. Soğuyan keki bıçakla enine üçe kesin ve katları portakal suyu ile ıslatın. İlk katın üzerine krema sıkın ve aralarına çilek tanelerini yerleştirin. Diğer katlarıda aynı şekilde hazırlayın. üçüncü katın üzerine pudra şekeri ve rendelenmiş çikolata serpin. çilek dilimleri, portakal kabuğu ve nane yaprakları ile süsleyin. Dilimleyip servis yapın.