Cupcake
Çocuklara yemek yemeyi sevdirmenin en iyi yolu birlikte mutfağa girmek!
- kişilik
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Son günlerin hit
mekanlarından Public ve
pek çok ünlünün Bebek’teki
buluşma noktası Happily Ever
After’ın sahibi Ayşe Kucuroğlu,
aslında Çin dili ve edebiyatı
mezunu. Ama o kendini Çince
değil, yemek ile ifade etmeyi
seçmiş!
“Happily Ever After maceram
başlamadan önce de sürekli yemek
pişiriyordum evde. Özellikle eşim
Taner’e pişirmekle başladı iş, sonra
iyice ilerlettim. Çünkü insanları bir
araya getirmeyi, yemek davetleri
vermeyi, ailece bir masaya oturmayı,
sofrayı bir şölene dönüştürmeyi
seviyorum. Zaten evdeki
masamız da beş metre. Mutfak
benim için yatak odası ve salon
kadar önemli. Mutfakta sohbet
ediyor, orada kararlar alıyor, akşamları
eşimle bir kadeh şarabı mutfakta
içiyoruz. Büyük kahvaltıları hep orada
yapıyoruz. Biz kısacası, masanın
üzerinde yaşıyoruz.”
Ayşe'nin yemek yemeği sevdiren taktikler
• Farklı lezzetleri tattırmaya çalışıyorum,
avokado gibi. Küçüklüklerinden beri
mamalarının ve yemeklerin içine
öğütülmüş halde keten tohumu
atıyorum, onlar zaten fark etmiyor
bile. Bu şekilde, yeme alışkanlıkları
oluşturmaya çalışıyorum.
• Sevmedikleri yemekleri yedirmek için
sırrım, yoğurt. Önce yoğurdu sevdirdim
onlara, şimdi yoğurtla birlikte her yemeği
yiyorlar.
• Suna, pek et yemeyen bir çocuktu.
Ona aynı reçeteyi, normal standardı
bozarak farklı figürlerle sunuyorum.
Örneğin köfteleri küçük küçük toplar
yaparak sevimli bir şekilde sunuyorum.
• Yemek yedirirken hikayeler
uyduruyorum. Havuç yemenin gerçekten
gözlere iyi geldiğini bir hikaye uydurarak
anlatmaya çalışıyorum.
• Çocuklar yemeyi bilse de, bilmese
de, önlerine bir tabak yemek ve
küçük çatal, küçük kaşık ve bıçak
koymak gerekiyor. Ben hep koydum.
Döke saça yemeyi öğrendiler. Mama
sandalyesine oturtmaya başladığım
andan itibaren bunu yapmaya çalıştım.
Böylece, masaya ait unsur olduklarını
öğrettim çocuklara. Şimdi gayet rahat
kullanıyorlar.
• Osman’a hamileyken çok fazla
organik yiyecek tükettim. Osman şimdi
inanılmaz şekilde her türlü yiyeceği yiyor.
Hamilelikteki beslenme şeklimle ilgili diye
düşünüyorum. Brüksel lahanası bile yiyor.
Bu öneri de hamilelere...
• Çocuklarla birlikte mutfağa girmeyi
seviyorum. Bazen pizza yapıyoruz birlikte.
Malzemelerini birlikte yerleştiriyoruz.
Yemeklere katkıda bulunmaları, o
yemeği yemelerini de sağlıyor. Ayrıca
herkes tabağını sofraya getiriyor, sonra
tabağını kaldırıyor. Bu da bir mutfak
adabı sağlıyor.
• Okul için hazırlanan beslenme
çantaları önemli. Bu çantadakileri hem
çocuk sevecek hem eğlenceli şeyler
olacak, hem de kokmayacak! Örneğin,
ekmekler yumuşak olmalı. Kuru kayısı,
onların seveceği bir kapta verilebilir.
• Yiyecekleri renklendirerek cazip kılmaya
çalışıyorum. Örneğin pilavı mısırla
karıştırıyorum.
• Pratik öneriler de verebilirim.
Çalışan anneler, daha önceden boş
zamanlarında nohutu buğdayı ve diğer
baklagilleri haşlayıp küçük porsiyonlar
halinde derin dondurucuya atabilirler.
Eve gelince, üç dört malzemeyi
karıştırarak pratik bir yemek hazırlanabilir.
Cuccake
• 500 gr. tereyağı • 800 gr. toz seker • 8 yumurta
• 500 gr. süt • 600 gr. un • 600 gr. kekun
Fırınınızı önceden 160 derecede ısıtın.
Toz şeker ile yumurtayı mikserle çırpın.
Sırasıyla küp halinde kestiğiniz tereyağı,
un, kekun ve sütü ilave edip iyice çırpın
ve yağladığınız küçük kalıplara döküp
10-15 dakika fırında pişirin.
Süslemesi için; göz kararı tereyağı,
pudra şekeri ve bir tutam vanilyayı
kıvamlı bir hale gelinceye kadar
mikserle çırpın. Renk vermek
istiyorsanız, organik gıda boyalarını
kullanabilirsiniz.
Ekler
1 bardak su, 100 gr. tereyağ, 1 çimdik tuz,
1,5 su bardağı un, 4 yumurta
Kreması için: 500 gr. süt, 2 adet yumurta,
200 gr. toz şeker, 100 gr. un
Aroma için: 200 gr. çilek, 200 gr. şamfıstık,
1,5 su bardağı limon suyu
Fırınınızı 180 derecede ısıtın. Su, tereyağ ve
tuzu kaynatıp içine unu yedirin. Soğutmak için
mermer tezgaha hamuru yayıp arada bir karıştırın.
Soguduktan sonra mikserde karıştırıp yumurtaları
teker teker ekleyerek kıvamını inceltin. Fırın tepsinize
yapışmaması için yağlı kağıt koyup, hazır olan
hamurunuzu krema torbası yardımıyla ekler
şeklinde sıkın. 15 dakika kontrol ederek pişirin.
Kremayı hazırlamak için tüm malzemeyi mikserde
çırpın. Eklerlerinizi çilekli yapmak istiyorsanız
bu miktarın içine minik doğradığınız çilekleri,
şamfıstıklı istiyorsanız, ince kırdığınız şamfıstıklarını
ve limonlu istiyorsanız, limon suyunu ekleyebilirsiniz.
Soğuyan hamurları ortadan ikiye kesip tekrar
bir krema torbası yardımıyla içlerini aromalı
kremayla doldurun. Üzerlerinde de aynı kremayı
kullanabilirsiniz.
Devil's Food Cake ( Çikolatalı Pasta)
Keki için:
250 gr. bitter çikolata
200 gr. tereyağı
2 su bardağı esmer toz şeker
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
3 yumurta
150 gr. çilek
İçindekiler:
Kuru kayısı,
kuru yaban
mersini,
kuru üzüm,
meyve suyu,
muz, üzüm,
klüp sandviç
Kreması için:
200 gr. tereyağı
3 kutu beyaz krem peynir
1 kg. pudra şekeri
Fırınınızı önceden 160 derecede ısıtın. Bitter çikolatayı benmari
yöntemiyle eritin. Tereyağı ile toz esmer şekeri çırpıp yumurtaları ilave
edin. Çırpmaya devam ederken unu ve kabartma tozunu ekleyin. En
son, erittiğiniz bitter çikolatayı dökün ve 26 cm. çaplı iki yuvarlak kek
kalıbına eşit miktarda bölüp 25-30 dakika pişirin. Soğumaya bırakın.
Kremasını hazırlamak için tereyağı ve pudra şekerini şeker iyice
eriyene kadar çırpıp krem peyniri ekleyin. Kekler soğuduktan sonra iki
kekin arasını hazırladığınız kremayla sı vayıp, çilekleri istediğiniz gibi
kesip yerleştirin. Son olarak üzerini de kremayla sıvayıp arzu ettiğiniz
şekilde süsleyin.