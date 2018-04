Cupcake

Çocuklara yemek yemeyi sevdirmenin en iyi yolu birlikte mutfağa girmek!

Son günlerin hit mekanlarından Public ve pek çok ünlünün Bebek’teki buluşma noktası Happily Ever After’ın sahibi Ayşe Kucuroğlu, aslında Çin dili ve edebiyatı mezunu. Ama o kendini Çince değil, yemek ile ifade etmeyi seçmiş! “Happily Ever After maceram başlamadan önce de sürekli yemek pişiriyordum evde. Özellikle eşim Taner’e pişirmekle başladı iş, sonra iyice ilerlettim. Çünkü insanları bir araya getirmeyi, yemek davetleri vermeyi, ailece bir masaya oturmayı, sofrayı bir şölene dönüştürmeyi seviyorum. Zaten evdeki masamız da beş metre. Mutfak benim için yatak odası ve salon kadar önemli. Mutfakta sohbet ediyor, orada kararlar alıyor, akşamları eşimle bir kadeh şarabı mutfakta içiyoruz. Büyük kahvaltıları hep orada yapıyoruz. Biz kısacası, masanın üzerinde yaşıyoruz.”



Ayşe'nin yemek yemeği sevdiren taktikler

• Farklı lezzetleri tattırmaya çalışıyorum, avokado gibi. Küçüklüklerinden beri mamalarının ve yemeklerin içine öğütülmüş halde keten tohumu atıyorum, onlar zaten fark etmiyor bile. Bu şekilde, yeme alışkanlıkları oluşturmaya çalışıyorum.



• Sevmedikleri yemekleri yedirmek için sırrım, yoğurt. Önce yoğurdu sevdirdim onlara, şimdi yoğurtla birlikte her yemeği yiyorlar.



• Suna, pek et yemeyen bir çocuktu. Ona aynı reçeteyi, normal standardı bozarak farklı figürlerle sunuyorum. Örneğin köfteleri küçük küçük toplar yaparak sevimli bir şekilde sunuyorum.



• Yemek yedirirken hikayeler uyduruyorum. Havuç yemenin gerçekten gözlere iyi geldiğini bir hikaye uydurarak anlatmaya çalışıyorum.



• Çocuklar yemeyi bilse de, bilmese de, önlerine bir tabak yemek ve küçük çatal, küçük kaşık ve bıçak koymak gerekiyor. Ben hep koydum. Döke saça yemeyi öğrendiler. Mama sandalyesine oturtmaya başladığım andan itibaren bunu yapmaya çalıştım. Böylece, masaya ait unsur olduklarını öğrettim çocuklara. Şimdi gayet rahat kullanıyorlar.





• Osman’a hamileyken çok fazla organik yiyecek tükettim. Osman şimdi inanılmaz şekilde her türlü yiyeceği yiyor. Hamilelikteki beslenme şeklimle ilgili diye düşünüyorum. Brüksel lahanası bile yiyor. Bu öneri de hamilelere...



• Çocuklarla birlikte mutfağa girmeyi seviyorum. Bazen pizza yapıyoruz birlikte. Malzemelerini birlikte yerleştiriyoruz. Yemeklere katkıda bulunmaları, o yemeği yemelerini de sağlıyor. Ayrıca herkes tabağını sofraya getiriyor, sonra tabağını kaldırıyor. Bu da bir mutfak adabı sağlıyor.



• Okul için hazırlanan beslenme çantaları önemli. Bu çantadakileri hem çocuk sevecek hem eğlenceli şeyler olacak, hem de kokmayacak! Örneğin, ekmekler yumuşak olmalı. Kuru kayısı, onların seveceği bir kapta verilebilir.



• Yiyecekleri renklendirerek cazip kılmaya çalışıyorum. Örneğin pilavı mısırla karıştırıyorum.



• Pratik öneriler de verebilirim. Çalışan anneler, daha önceden boş zamanlarında nohutu buğdayı ve diğer baklagilleri haşlayıp küçük porsiyonlar halinde derin dondurucuya atabilirler. Eve gelince, üç dört malzemeyi karıştırarak pratik bir yemek hazırlanabilir.





Cuccake

• 500 gr. tereyağı • 800 gr. toz seker • 8 yumurta • 500 gr. süt • 600 gr. un • 600 gr. kekun



Fırınınızı önceden 160 derecede ısıtın. Toz şeker ile yumurtayı mikserle çırpın. Sırasıyla küp halinde kestiğiniz tereyağı, un, kekun ve sütü ilave edip iyice çırpın ve yağladığınız küçük kalıplara döküp 10-15 dakika fırında pişirin. Süslemesi için; göz kararı tereyağı, pudra şekeri ve bir tutam vanilyayı kıvamlı bir hale gelinceye kadar mikserle çırpın. Renk vermek istiyorsanız, organik gıda boyalarını kullanabilirsiniz.



Ekler

1 bardak su, 100 gr. tereyağ, 1 çimdik tuz, 1,5 su bardağı un, 4 yumurta Kreması için: 500 gr. süt, 2 adet yumurta, 200 gr. toz şeker, 100 gr. un Aroma için: 200 gr. çilek, 200 gr. şamfıstık, 1,5 su bardağı limon suyu



Fırınınızı 180 derecede ısıtın. Su, tereyağ ve tuzu kaynatıp içine unu yedirin. Soğutmak için mermer tezgaha hamuru yayıp arada bir karıştırın. Soguduktan sonra mikserde karıştırıp yumurtaları teker teker ekleyerek kıvamını inceltin. Fırın tepsinize yapışmaması için yağlı kağıt koyup, hazır olan hamurunuzu krema torbası yardımıyla ekler şeklinde sıkın. 15 dakika kontrol ederek pişirin. Kremayı hazırlamak için tüm malzemeyi mikserde çırpın. Eklerlerinizi çilekli yapmak istiyorsanız bu miktarın içine minik doğradığınız çilekleri, şamfıstıklı istiyorsanız, ince kırdığınız şamfıstıklarını ve limonlu istiyorsanız, limon suyunu ekleyebilirsiniz. Soğuyan hamurları ortadan ikiye kesip tekrar bir krema torbası yardımıyla içlerini aromalı kremayla doldurun. Üzerlerinde de aynı kremayı kullanabilirsiniz.



Devil's Food Cake ( Çikolatalı Pasta)

Keki için: 250 gr. bitter çikolata 200 gr. tereyağı 2 su bardağı esmer toz şeker 3 su bardağı un 1 paket kabartma tozu 3 yumurta 150 gr. çilek İçindekiler: Kuru kayısı, kuru yaban mersini, kuru üzüm, meyve suyu, muz, üzüm, klüp sandviç Kreması için: 200 gr. tereyağı 3 kutu beyaz krem peynir 1 kg. pudra şekeri



Fırınınızı önceden 160 derecede ısıtın. Bitter çikolatayı benmari yöntemiyle eritin. Tereyağı ile toz esmer şekeri çırpıp yumurtaları ilave edin. Çırpmaya devam ederken unu ve kabartma tozunu ekleyin. En son, erittiğiniz bitter çikolatayı dökün ve 26 cm. çaplı iki yuvarlak kek kalıbına eşit miktarda bölüp 25-30 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. Kremasını hazırlamak için tereyağı ve pudra şekerini şeker iyice eriyene kadar çırpıp krem peyniri ekleyin. Kekler soğuduktan sonra iki kekin arasını hazırladığınız kremayla sı vayıp, çilekleri istediğiniz gibi kesip yerleştirin. Son olarak üzerini de kremayla sıvayıp arzu ettiğiniz şekilde süsleyin.