Çay keyfinize eşlik edecek harika bir öneri...

Malzemeler

1 su bardağı un

1/4 su bardağı kakao

Kabartma tozu

1 tutam tuz

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı badem sütü

1/4 su bardağı muz püresi

4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı vanilya esansı

Üzeri için

100 g bitter çikolata

100 g beyaz çikolata

Renkli süsleme şekerlemesi



Hazırlanışı

Un, kakao, kabartma tozu, tuz ve toz şekeri karıştırın. Ayrı karıştırma kabında ise badem sütü, muz püresi, Hindistan cevizi yağı ve vanilya esansını karıştırın. Islak malzemeleri kuru malzemelerin üzerine ekleyip spatula yardımıyla tüm malzeme iyice özdeşleşene kadar karıştırın. Karışımı bir sıkma torbasına doldurun. Yağladığınız donut kalıplarına ya da ortası boş kalacak şekilde minik kek kalıplarına kalıbın 2/3’ünü dolduracak şekilde sıkın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 11-13 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. çikolataları aynı kapta benmari usulü eritin. Soğuyan donutları yarısını beyaz çikolataya yarısını bitter çikolataya batırın. Kenarını renkli süsleme şekerine batırıp süsleyip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

