Çay keyfinize eşlik edecek harika bir öneri...
Malzemeler
1 su bardağı un
1/4 su bardağı kakao
Kabartma tozu
1 tutam tuz
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı badem sütü
1/4 su bardağı muz püresi
4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı vanilya esansı
Üzeri için
100 g bitter çikolata
100 g beyaz çikolata
Renkli süsleme şekerlemesi
Hazırlanışı
Un, kakao, kabartma tozu, tuz ve toz şekeri karıştırın. Ayrı karıştırma kabında ise badem sütü, muz püresi, Hindistan cevizi yağı ve vanilya esansını karıştırın. Islak malzemeleri kuru malzemelerin üzerine ekleyip spatula yardımıyla tüm malzeme iyice özdeşleşene kadar karıştırın. Karışımı bir sıkma torbasına doldurun. Yağladığınız donut kalıplarına ya da ortası boş kalacak şekilde minik kek kalıplarına kalıbın 2/3’ünü dolduracak şekilde sıkın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 11-13 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. çikolataları aynı kapta benmari usulü eritin. Soğuyan donutları yarısını beyaz çikolataya yarısını bitter çikolataya batırın. Kenarını renkli süsleme şekerine batırıp süsleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.