Havuçlu kek

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- kişilik -

Karıştırma kabına yumurtayı kırın. Üzerine toz şeker ekleyip çırpın. Üzerine sıvıyağ, unu 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekleyip tekrar karıştırın. Ceviz ve rendelenmiş havuç ekleyin. Karışımı kek kalıbına boşaltıp önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Sosu için tencereye 2 su bardağı sütü alın. Üzerine 1.5 su bardağı toz şeker, 1 çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı nişasta ve 1 paket vanilya ilave edin. Sosu devamlı karıştırarak bir sos elde edin. Kekini piştikten sonra kalıbından çıkartın. Servis tabağına keki alın. Üzerine sosu dökün.