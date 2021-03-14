Çay ve kahve yanına gidebilecek şahane bir tarifimiz var

Pınar Ünlütürk’ün Sevgililer Günü'nde Elele için hazırladığı reçeteleri hatırlamaya ne dersiniz? Bu kez kakaolu, taze meyveli çay keki tarifi ile karşınızdayız... Peki, çay ve kahvenin yanına gidebilecek bu lezzetli kek nasıl yapılır? Gelin kakaolu, taze meyveli kek için önce malzemeler sonra tarif ve yapım aşamalarına birlikte bakalım:

KAKAOLU TAZE MEYVELİ KEK TARİFİ

Hazırlama süresi: 50 dakika

Kaç kişilik: 8

MALZEMELER

115 gr küp küp doğranmış tereyağı (oda sıcaklığında)

65 gr kakao

220 gr un

Bir fiske tuz

1 paket kabartma tozu (10 gr)

5 büyük yumurta, sarısı ve beyazı ayrılmış

250 gr şeker

150 ml süt



Kreması için;





150 gr mascarpone peyniri

150 gr krema

1-2 yemek kaşığı şeker



HAZIRLANIŞI





Fırını 180 dereceye ısıtın. 20 cm yuvarlak bir kek kalıbına veya tepsisine pişirme kağıdı serin ve tereyağı ile yağlayın.

Un, kabartma tozu, kakao ve tuzu birlikte eleyin. Karıştırma kabına yumurta sarılarını koyun, 2 dakika kadar mikser ile karıştırın.

200 gr şekeri 3 seferde ekleyerek 3-4 dakika daha çırpın. Rengi açılacak ve koyu bir kıvam alacak.

Yumurtalı karışıma tereyağını her sefer 3 parça olacak şekilde ekleyin, tamamen karışmadan diğerini eklemeyin.

Kuru malzemeyi ve sütü dönüşümlü olarak ekleyin. Un-süt-un şeklinde 3 seferde ekleyin.

Mikserin en düşük ayarında veya spatula ile karıştırın. Temiz ve yağdan arındırılmış başka bir kaba yumurta beyazlarını koyun.

Orta hızda mikser ile 1-2 dakika köpürene kadar karıştırın. 50 gr şekeri yavaş yavaş 3 seferde ekleyin ve 1-2 dakika daha karıştırın.

Yumurta beyazlarını, unlu karışıma 3 seferde, spatula yardımıyla, alttan üste dairesel hareketlerle ekleyin.

Kek tepsisine dökün, üstünü hafif düzeltin. Fırının orta bölmesinde 35-40 dakika pişirin. Ortası biraz nemli olmalı, kürdan kontrolü yapmayı unutmayın. Fırından alın ve soğutma teline aktarın. 30 dakika dinlendikten sonra kalıptan çıkarabilirsiniz.

Kreması için gerekli bütün malzemeyi krema kıvamı alana kadar çırpın ve buzdolabına kaldırın. Servis esnasında krema taze meyveler ile servis edebilirsiniz. Krema istemezsiniz üstüne pudra şekeri serpip taze meyvelerle servis edebiliriniz.



Not: Oda sıcaklığında kapalı bir kapta, kremasız 2 gün tazeliğini korur.

Pınar Ünlütürk 'ün Elmalı fındıklı tart tarifi'ne de bakabilirsiniz.