Kalpli cupcake

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12 kişilik -

Malzemeler

2 yumurta (ayrılmış)

1.5 su bardağı şeker

3 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

160 gr. bitter çikolata

125 gr. tereyağı

3/4 su bardağı su

1/2 su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 tutam tuz



Yapılışı

Su, şeker ve tereyağını kaynama noktasına kadar ısıtın, karıştırarak şekeri eritin. Çikolatayı kırarak içine atın, karıştırın ve ılımaya bırakın. Kuru malzemeleri tuz hariç ayrı bir kaba koyun. Yumurta sarıları ve yoğurdu çikolatalı karışıma ilave edin ve iyice birbirine yedirin. Bu karışıma kuru malzemeleri de ilave edin. Yumurta aklarını tuz ile köpük haline gelene kadar çırpın. Çikolatalı karışıma ekleyerek karıştırın. Bu karışımı kağıt kek kalıplarına paylaştırıp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin.



Süsleme

Üzerlerini kalp şeklindeki kalıplarla kestiğiniz kırmızı renkli şeker hamuru ile keklerinizi süsleyin. Kek kalıplarınızı kurdele ile renklendirerek ikram edin.