Kalpli cupcake
12 kişilik
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Malzemeler
2 yumurta (ayrılmış)
1.5 su bardağı şeker
3 su bardağı un
2 yemek kaşığı kakao
160 gr. bitter çikolata
125 gr. tereyağı
3/4 su bardağı su
1/2 su bardağı yoğurt
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
1 tutam tuz
Yapılışı
Su, şeker ve tereyağını kaynama noktasına kadar
ısıtın, karıştırarak şekeri eritin. Çikolatayı kırarak içine
atın, karıştırın ve ılımaya bırakın. Kuru malzemeleri tuz
hariç ayrı bir kaba koyun. Yumurta sarıları ve yoğurdu
çikolatalı karışıma ilave edin ve iyice birbirine yedirin.
Bu karışıma kuru malzemeleri de ilave edin. Yumurta
aklarını tuz ile köpük haline gelene kadar çırpın.
Çikolatalı karışıma ekleyerek karıştırın. Bu karışımı
kağıt kek kalıplarına paylaştırıp, önceden ısıtılmış
170 derece fırında 20 dakika pişirin.
Süsleme
Üzerlerini kalp şeklindeki
kalıplarla kestiğiniz kırmızı
renkli şeker hamuru ile
keklerinizi süsleyin. Kek
kalıplarınızı kurdele ile
renklendirerek ikram edin.