Limonlu mini kek
Mini keklerle çay saatinize lezzet katın!
8 kişilik
-
Malzemeler
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 tutam tuz
125 gr tereyağı
1 su bardağı toz şeker
50 gr kaymak
2 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
4 yumurta
Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı
3 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı vanilya özütü
Üzeri için
Pudra şekeri
Limon dilimleri
Hazırlanışı:
Un, kabartma tozu ve tuzu çukur bir kapta harmanlayın. Oda ısısında yumu�şatılmış� tereyağ�ı, ş�eker, limon kabuğ�u ve kaymağ�ı ba�şka çukur bir kapta çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Ayçiçeğ�iyağ�ı, limon suyu ve vanilya özütünü ekleyip bir kaç dakika daha çırpın. Unlu karış�ımı azar azar ekleyip yavaş �hareketlerle ah�şap spatulayla karış�tırın. Hazırladığ�ınız harcı ya�ğlanmış �küçük muffin kalıplarına paylaş�tırın. önceden ısıtılmış �175 derece fırında 25-30 dakika pi�şirin. üzerini pudra �şekeri serpip, limon dilimleriyle süsleyin. Ilık servis yapın.