Limonlu mini kek

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Mini keklerle çay saatinize lezzet katın!

8 kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

125 gr tereyağı

1 su bardağı toz şeker

50 gr kaymak

2 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

4 yumurta

Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

3 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı vanilya özütü

Üzeri için

Pudra şekeri

Limon dilimleri



Hazırlanışı:

Un, kabartma tozu ve tuzu çukur bir kapta harmanlayın. Oda ısısında yumu şatılmış tereyağ ı, ş eker, limon kabuğ u ve kaymağ ı ba şka çukur bir kapta çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Ayçiçeğ iyağ ı, limon suyu ve vanilya özütünü ekleyip bir kaç dakika daha çırpın. Unlu karış ımı azar azar ekleyip yavaş hareketlerle ah şap spatulayla karış tırın. Hazırladığ ınız harcı ya ğlanmış küçük muffin kalıplarına paylaş tırın. önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pi şirin. üzerini pudra şekeri serpip, limon dilimleriyle süsleyin. Ilık servis yapın.