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Limonlu mini kek

Mini keklerle çay saatinize lezzet katın!

 8 kişilik   -
Malzemeler
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 tutam tuz
125 gr tereyağı
1 su bardağı toz şeker
50 gr kaymak
2 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
4 yumurta
Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı
3 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı vanilya özütü
Üzeri için
Pudra şekeri
Limon dilimleri

Hazırlanışı:
Un, kabartma tozu ve tuzu çukur bir kapta harmanlayın. Oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, şeker, limon kabuğu ve kaymağı başka çukur bir kapta çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Ayçiçeğiyağı, limon suyu ve vanilya özütünü ekleyip bir kaç dakika daha çırpın. Unlu karışımı azar azar ekleyip yavaş hareketlerle ahşap spatulayla karıştırın. Hazırladığınız harcı yağlanmış küçük muffin kalıplarına paylaştırın. önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirin. üzerini pudra şekeri serpip, limon dilimleriyle süsleyin. Ilık servis yapın.

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