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Malzemeler

Keki için

1.5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı rendelenmiş mandalina kabuğu

1 su bardağı toz şeker

¾ su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı üzüm çekirdeği yağı

1 mandalinanın suyu

2 yumurta

Yarım çay kaşığı vanilya esansı

Sos için

2 mandalinanın suyu

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

Pudra şekeri





Hazırlanışı:

Un, kabartma tozu ve tuzu geniş bir kaseye alarak karıştırın. Ayrı bir kapta mandalina kabuğu ve toz şekeri iyice karıştırın. Yoğurt, üzüm çekirdeği yağı, mandalina suyu, yumurta ve vanilya esansını ekleyip tekrar karıştırın. Sıvı karışımı unlu karışıma ekleyerek tüm malzemeler iyice özdeşleşene kadar karıştırmaya devam edin. Mandalina sosu için gerekli olan malzemeleri küçük bir sos tenceresine alın. Sürekli karıştırarak sos koyulaşıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Kek karışımını yağladığınız kek kalıbına dökün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50-55 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine mandalina sosunu gezdirin. Pudra şekeri serpip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.



