Beş çayınız için bol kakaolu kek tarifi...

Hazırlayan: Elif Edes Tapan/Mutlu Mutfak

Fotoğraf: Füsun Gümeli

Malzemeler

200 gr un

150 gr toz şeker

75 gr kakao

1 çay kaşığı vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı karbonat

1 yumurta

125 ml süt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

4 yemek kaşığı kaynar su



Hazırlanışı

Un, şeker, kakao, kabartma tozu, vanilya ve karbonatı büyükçe bir kaba koyun. Yumurta, süt, sıvı yağı ilave edin, iki dakika mikserle çırpın. Kaynar suyu ilave edin, yağlanmış ve unlanmış küçük/orta boy kek kalıbına boşaltın. 180 derece ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin. Pişmesine beş dakika kala marshmallow’ları kekin üzerine yerleştirin.



