Muzlu kek tarifi

Malzemeler

125 g tereyağı

3 muz

2 yumurta

1 su bardağı toz şeker

50 g rendelenmiş Hindistan cevizi

2 çay kaşığı vanilya esansı

235 g un

1.5 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam karbonat

Bir tutam tuz

Üzeri için

Bal

Pudra şekeri



Hazırlanışı

Tereyağını bir sos tenceresinde eritin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Muzların kabuklarını soyup geniş bir karıştırma kabına alın. Yumurta, toz şeker, Hindistan cevizi ve vanilya esansını ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Ilınan tereyağını ilave edin ve tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar tekrar çırpın. Ayrı bir karıştırma kabında un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu harmanlayın. Unlu karışımı yumurtalı karışımın olduğu kaba eleyerek ilave edin ve bir spatula yardımıyla iyice karıştırın. Karışımı hafif yağladığınız ve unladığınız kek kalıplarına paylaştırın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Kekiniz soğuduktan sonra üzerine bal gezdirin. Pudra şekeri serperek ılık servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

