Renkli Çikolatalı Cupcake

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10 kişilik -

Malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

Yarım paket vanilya

1.5 su bardağı un

80 gr. bitter çikolata

2 yemek kaşığı kakao



Yapılışı

Yumurta ve toz şekeri yaklaşık on dakika mikserle çırpın. İçine sıvı yağ ve sütü ilave edip karıştırın. Rendelenmiş bitter çikolata ve kakaoyu ekleyin. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı hamura karıştırıp mikserle çırpın. Yağlanmış kalıplara kek hamurunu bir santim boşluk kalacak şekilde doldurun. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 30-35 dakika pişirin.



Süslemesi

160 gr. bitter çikolata 2 yemek kaşığı kakaolu fındık kreması



Yapılışı

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve içine fındık kremasını ekleyin. Soğuyan keklerin üzerine çikolata sosu sürün. Cupcake’lerin üzerine renkli pasta süsleri serpin.