Renkli Çikolatalı Cupcake
10 kişilik
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Malzemeler
3 yumurta
1 su bardağı şeker
1/2 su bardağı süt
1/2 su bardağı sıvı yağ
Yarım paket kabartma tozu
Yarım paket vanilya
1.5 su bardağı un
80 gr. bitter çikolata
2 yemek kaşığı kakao
Yapılışı
Yumurta ve toz şekeri yaklaşık on dakika mikserle
çırpın. İçine sıvı yağ ve sütü ilave edip karıştırın.
Rendelenmiş bitter çikolata ve kakaoyu ekleyin. Elenmiş
un, kabartma tozu ve vanilyayı hamura karıştırıp
mikserle çırpın. Yağlanmış kalıplara kek hamurunu
bir santim boşluk kalacak şekilde doldurun. Önceden
ısıtılmış 175 derecelik fırında 30-35 dakika pişirin.
Süslemesi
160 gr. bitter çikolata
2 yemek kaşığı kakaolu fındık
kreması
Yapılışı
Bitter çikolatayı benmari usulü eritin
ve içine fındık kremasını ekleyin.
Soğuyan keklerin üzerine çikolata
sosu sürün. Cupcake’lerin üzerine
renkli pasta süsleri serpin.