Keçiboynuzu pekmezi ile hem lezzetli hem sağlıklı bir öneri...

Malzemeler

• 1 su bardağı tam buğday unu

• 1 çay bardağı keçiboynuzu tozu

• 2 yumurta

• 5 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi

• 1 fincan süt

• 3 yemek kaşığı kakao

• 60 gr bitter çikolata

• 1 çay kaşığı kabartma tozu



Hazırlanışı

Çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurtalarla pekmezi mikser köpük köpük olana kadar çırpıp bir kaba alın. Tüm malzemeleri de ekleyip telle iyice karıştırın. 180 derece ısıtılmış fırında 12 dakika pişirin. Üzerini, kakao veya yine çikolata ile süsleyebilirsiniz.

