Top kek

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

5 kişilik -

Malzemeler

200 gr margarin

100 gr toz şeker

4 yumurta sarısı

150 gr bitter çikolata

4 yumurta akı

1 tutam tuz

100 gr un

1 çorba kaşığı nişasta

1 kabartma tozu

100 gr kuvertür çikolata

2 çorba kaşığı krema



Hazırlanışı

Margarini mikserle yumuşayana kadar çırpın. Şeker ve yumurta sarılarını ekleyip çırpmaya devam edin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip kremayı ekleyin. Sütlü çikolatayı küçük parçalara ayırıp karışıma ilave edin. Yumurta aklarını bir miktar tuzla çırpın. Kuvertür çikolata ve krema dışındaki tüm malzemeyi bir kapta karıştırıp yağlanmış küçük kek kalıplarına paylaştırın. 180 derece fırında 55 dakika pişirin. Kuvertür çikolatayı benmari usulü eritip kremayı ekleyin. Keklerin üzerine bu karışımı sürün. Dilerseniz çikolata drajeleriyle süsleyip servis yapın.