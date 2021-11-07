Klasik ekmekleri unutun! İşte ketojenik Oopsie Ekmeği ile sandviç tarifi

İster Oopsie ekmeği, ister yumurtalı ekmek isterseniz de düşük karbonhidratlı bulut ekmek diye adlandırın. Oppsie ekmeği, tost veya normal ekmek yerine alternatif olarak geçebilecek düşük karbonhidratlı ketojenik olan efsane bir tarif. Ayrıca hazırlanışı çok kolay! Eğer düşük karbonhidratlı bir tarif arıyorsanız fakat ekmekten vazgeçemiyorsanız bu tarifimiz size göre. Oopsie ekmeği yumurta akı ve krem ​​peynirin çırpılmasıyla elde edilen düşük karbohidratlı bulut ekmeği olarak geçiyor. Çok kısa sürede hazırlanan bu tarif pek çok şekilde de tüketilebilir. İşte Umay Gür'den diyet kahvaltı tabağı için uygun ketojenik oopsie ekmeği ile sandviç tarifi...

KETOJENİK OOPSİE EKMEĞİ İLE SANDVİÇ NASIL YAPILIR?

Canınız sandviç mi yemek istiyor iki bulut ekmeği arasına yapacağınız sandviçle zenginleştirebilir veya sadece krem peynir sürerek tüketebilirsiniz. Pufur pufur kabaran yumurtalı ekmeğinizi sade halinde bile yiyebilirsiniz. Emin olun bu tarifi yaptıktan sonra artık ekmeğe son vereceksiniz.

KETOJENİK OOPSİE EKMEĞİ İLE SANDVİÇ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

100 gr labne peyniri

1 silme çay kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

Üzerleri için biberiye, tuz, sevdiğiniz baharatlar ya da susam, çörek otu vb. *opsiyonel

Hazırlama:

Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını dikkatli bir şekilde ayırın.

Yumurta beyazlarını bir tutam tuz ile birlikte kar haline gelene kadar bir mikser yardımıyla çırpın.

Farklı bir kase içerisinde yumurta sarılarını labne ve kabartma tozu ile çırpın.

Yumurta sarılarıyla ile hazırladığınız karışımı iki ayrı seferde yumurta beyazlarından hazırladığınız kara ilave edin.

Bu aşamadaki en önemli nokta yumurta sarısı ile hazırlanan karışım beyazlarına ilave edilip karıştırılırken yumurta aklarının havasını söndürmemeye çalışmak. Bu sebeple bu aşamada çırpma teli yerine bir spatula tercih edebilirsiniz.

İki ayrı karışımı birbirlerine yedirirken aşağıdan yukarıya ve kenarlardan içeriye doğru nazik bir şekilde karıştırıp homojen bir karışım elde edin.

Fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye hazırladığınız homojen karışımı iri bir kaşıkla porsiyonlayarak dizin.

Ekmeklerinizin üzerini dilerseniz çeşitli baharatlarla ya da susam, çörek otu vb. ile süsleyebilirsiniz.

Ekmeklerinizi önceden ısıttığınız 150 derece üzerleri kızarana kadar pişirin.

Sonrasında düşük karbonhidratlı ekmeklerinizi kullanarak ister yumurta, avokado, labne peynir, hindi füme gibi malzemelerle doyuruculuğu yüksek lezzetli sandviçler hazırlayabilirsiniz !

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